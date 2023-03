Die Evangelische Jugendkantorei der Pfalz singt Johannes Driesslers Oratorium „Dein Reich komme“. Eine Schallplatten-Aufnahme ist vor 35 Jahren erschienen.

Das Oratorium „Dein Reich komme“ von Johannes Driessler (1921–1998) führt die Evangelische Jugendkantorei der Pfalz unter Leitung von Landeskirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald am Samstag, 4. März, im 18 Uhr in der Zwölf-Apostel-Kirche in Frankenthal und am Sonntag, 5. März, um 18 Uhr in der protestantischen Kirche in Wachenheim auf. Solisten sind Anna Terterjan (Sopran), Fabian Kelly (Tenor) und Georg Gädker (Bariton). Es spielt die Kammerphilharmonie Karlsruhe.

„Dein Reich komme“, Johannes Driesslers op. 11, wurde 1950 uraufgeführt und gilt neben dem Chorwerk Sinfonia Sacra op. 6 als Hauptwerk des Komponisten, der aus dem saarländischen Friedrichsthal stammte und zuletzt an der Musikhochschule Detmold wirkte.

Es ist nicht die erste Begegnung der Jugendkantorei und Jochen Steuerwalds mit diesem eindrucksvollen Werk. Erinnert sei an dieser Stelle ganz besonders an die Schallplatten-Aufnahme des Oratoriums, die im Januar 1987 auf Maria Rosenberg bei Pirmasens entstand – und über die die RHEINPFALZ damals auch berichtete.

Demnächst Barockes

Jochen Steuerwald war als Sänger und junges Mitglied des Jugendkantorei seinerzeit mit dabei. Im Jahr 2000 hat er dann das Oratorium selbst einstudiert und dirigiert.

Heinz-Markus Göttsche, der Dirigent der Plattenaufnahme und langjährige Landeskirchenmusikdirektor, hatte zuvor bereits 1972 und 1984 das Werk in Zweibrücken und Speyer aufgeführt. Für die Einspielung, ein Schatz in jeder Schallplattensammlung, hatte er erstklassige Solisten und vorzügliche instrumentale Partner gewonnen.

Das nächste Projekt der Jugendkantorei gilt am 30. April in Mimbach und am 1. Mai in Speyer barocke Musik am Dresdner Hof von Jan Dismas Zelenka und Johann David Heinichen. Bei der Evangelischen Jugendkantorei der Pfalz sind auch dafür junge Mitsängerinnen und -sänger von 16 bis 25 Jahren immer herzlich willkommen. Infos unter www.ejuka.de.

Info

Karten für Frankenthal beim Protestantischen Dekanat und der Buchhandlung Thalia, für Wachenheim beim Protestantischen Pfarramt in Wachenheim, unter 0761 88849999, www.reservix.de sowie über alle Reservix-Vorverkaufsstellen.