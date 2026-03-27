Nach jahrelangen Verfahren rückt der Deichneubau bei Otterstadt näher. Die Arbeiten für den Hochwasserschutz betreffen Landwirte, Radfahrer, Autofahrer und Spaziergänger.

„Wir schreiben die Gesetze nicht und wir schreiben auch die Gutachten nicht“, sagte Hannes Kopf, Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd, am Donnerstagmorgen zu Beginn der Deichschau in der Verbandsgemeinde Rheinauen. Startpunkt war unweit des Deichabschnitts zwischen Reffenthal und Kollerstraße. Dieser hatte in den vergangenen Jahren für zahlreiche Diskussionen gesorgt sowie Gutachter, Juristen und Gerichte beschäftigt. Der Abschnitt ist einer der wenigen, der noch nicht ertüchtigt ist, um das Hinterland vor einem statistisch alle 200 Jahre auftretenden Rheinhochwasser zu schützen. Erste Gespräche zum Ausbau gab es bereits im Jahr 2008. Im Jahr 2014 wurde laut Kopf der Antrag auf Planfeststellung eingereicht. Bis im April vergangenes Jahr Baurecht bestand, vergingen elf Jahre.

Grund für das lange Verfahren waren naturschutzrechtliche Belange und Klagen der Ortsgemeinde Otterstadt sowie einer Gruppe von Landwirten, die vor Gericht allerdings keinen Erfolg hatten. Die Kritiker wollten, dass der Deichabschnitt auf seiner bisherigen Linie ausgebaut wird, weil durch den Neubau rund 15 Hektar wertvolles Ackerland zwischen altem und neuem Deich eingeschlossen würde. Eine Ertüchtigung des alten Deichs ist aufgrund des Bundesnaturschutzgesetzes und EU-Rechts jedoch nicht möglich, weil dort schützenswerte Pflanzen wachsen und diese nicht versetzt werden dürfen, wenn es eine Alternative wie den Neubau gibt. Wo andernorts Deichabschnitte an alter Stelle ausgebaut und dafür Pflanzen abgenommen und wieder aufgesetzt wurden, gab es demnach keine Möglichkeit, den Deich neu zu bauen. Da der Neubau manch einem wie ein Schildbürgerstreich anmutet, machte SGD-Präsident Kopf deutlich, dass er die Vorgaben nicht zu bewerten habe, sondern Gutachter zu diesem Schluss gekommen seien und seine Landesbehörde die gesetzlichen Vorgaben umsetzen müsse.

Hier wird der neue Deichabschnitt gebaut: entlang des Wiesenwegs zwischen Reffenthal und Kollerstraße. Archivfoto: Nadine Klose

Auch Kreisstraße Richtung Reffenthal betroffen

Bevor der Deichaus- und Neubau starten kann, muss allerdings erst das bereits eingeleitete Flurbereinigungsverfahren beendet werden. Ziel dieses Verfahrens ist, dass das Land in den Besitz der für den neuen Deich benötigten Flächen kommt. Dafür müssen Landwirte Äcker abgeben. Laut SGD sind rund 2,5 Hektar landwirtschaftliche Flächen notwendig. Voraussetzung für den Start der Bauarbeiten sind außerdem Monitoring-Messtellen für Grundwasser und Klimadaten, die sechs Monate vor Baubeginn in Betrieb sein müssen. Die drei Grundwassermessstellen sind laut SGD seit Februar installiert, die Klimamessstellen sollen folgen. Die gesammelten Daten, die nicht öffentlich einsehbar sind, sollen als Vergleichswerte dienen, falls es eines Tages – nach Fertigstellung des neuen Deichs – zu Schäden an Ackerkulturen im eingekesselten Bereich sowie außerhalb aufgrund von Grundwasser kommen sollte.

Wenn das Großprojekt voraussichtlich im Herbst startet, beginnen umfangreiche Bauarbeiten: Während der kalkulierten Bauzeit von zirka 18 bis 24 Monaten müssen Tonnen von Erdbaumaterial mit Lastwagen antransportiert werden. Wo das Material herkommt, steht laut SGD Süd noch nicht fest. Die Herkunft werde sich erst nach der Vergabe des Auftrags klären. Die Arbeiten sollen im Sommer ausgeschrieben werden. Es sei Aufgabe des Unternehmers, den geforderten Qualitätsstandards entsprechende Baumaterialien zu beschaffen.

Dieses Gebiet ist betroffen: Hier sollen ab Herbst umfangreiche Bauarbeiten stattfinden. Foto: Klaus Landry

Radweg wird verlegt, Kreuzung umgebaut

Die Auswirkungen der Arbeiten werden auch Autofahrer, Radfahrer und Spaziergänger zu spüren bekommen. Denn innerhalb der Bauzeit wird nicht nur der Deich entlang des heutigen Wiesenwegs neugebaut, sondern auch der Abschnitt mit der Kreisstraße 31 zwischen Wiesenweg und Kreuzung K23/K2 ertüchtigt. Die K31 führt Richtung Kollerstraße. Wann sie gesperrt werden muss, steht laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) noch nicht fest.

Klar ist allerdings schon, dass die K31 im Bereich der Zufahrt zum Bootshaus der Rudergesellschaft Speyer asphaltiert werden soll. Sie ist heute gepflastert. Nach Angaben des LBM ist ebenso angedacht, nach Fertigstellung des neuen Deichs den beschilderten Radweg (Reffenthaler Weg) auf den neuen Deichverteidigungsweg (Bermenweg) zu verlegen. Des Weiteren soll die Einmündung K23/K31 umgebaut und der Radweg an dieser Stelle an den Deichverteidigungsweg angeschlossen werden. Der LBM plant, die Einmündung in eine sogenannte T-Einmündung umzubauen, wobei Verkehrsteilnehmer aus Richtung Otterstadt kommend ins Reffenthal weiterhin Vorfahrt haben sollen. „Für den Verkehr aus Richtung Reffenthal in Fahrtrichtung Speyer ist eine Linksabbiegespur vorgesehen, und zur sicheren Querung der Radfahrer zum beziehungsweise vom neu gebauten Deichverteidigungsweg wird eine Überquerungshilfe in die Kreisstraße installiert“, sagte ein LBM-Verantwortlicher auf Anfrage.

SGD Süd: Kosten sind gestiegen

Wie viel der Deichneubau und -Ausbau kostet, steht noch nicht abschließend fest. In der Vergangenheit beliefen sich Schätzungen auf rund 1,6 Millionen Euro. Nach Angaben von SGD-Präsident Kopf hätte der Deichneubau nicht mehr gekostet als die von den Kritikern gewünschte Deichertüchtigung. Aufgrund der langen Verfahrensdauer durch das Klageverfahren entspreche die vorliegende Kostenberechnung allerdings nicht mehr der aktuellen Preisentwicklung, heißt es von der SGD Süd. Die Berechnung müsse noch aktualisiert werden. Die Kosten werden vom Land getragen, wobei zehn Prozent der Gesamtkosten von den Kommunen finanziert werden müssten, die von dem Hochwasserschutzprojekt, das der Deichneubau und -Ausbau darstellt, profitieren. Der alte Deichabschnitt wird nach Angaben der SGD erhalten bleiben, unterhalten und zwei Mal im Jahr gemäht.