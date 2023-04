Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Meinung am Montag: Eckhard Krieg gehört zu Speyer wie der Dom, ist unentbehrlich für das Stadtbild wie das Altpörtel und für seine Heimatstadt dauernd im Einsatz. Der Fasnachter und Fanfarenzug-Chef feiert am Samstag in der Mehrzweckhalle „seiner“ Siedlung gleich drei Jubiläen auf einen Schlag. Susanne Kühner verrät er, was ihn bewegt.

70 Jahre aktiver Spielmann – das ist ein stattliches Jubiläum. Wie schafft man es, diesem Hobby irgendwann nicht überdrüssig zu werden?

Weil