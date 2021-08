David Sauer hat schon viele Urkunden und Auszeichnungen gewonnen. Der 17-Jährige, der das Speyerer Gymnasium am Kaiserdom besucht, hat es sogar ins deutsche Nationalteam für die Biologie-Olympiade geschafft. Im Juli steht der nächste Wettbewerb an, bald das Abitur. Und was danach kommt, weiß Sauer auch schon genau.

David Sauer geht den Dingen gerne auf den Grund – und zwar wirklich gründlich. Der 17-jährige Schüler am Gymnasium am Kaiserdom (GaK) ist seit Jahren Dauergast auf dem Siegertreppchen von naturwissenschaftlichen Wettbewerben. Der Ordner mit Auszeichnungen und Urkunden ist dick. Zuletzt hat er den Landeswettbewerb „Jugend forscht“ im Fachgebiet Biologie gewonnen, mit einem Thema, das ihn schon seit fünf Jahren beschäftigt: Pflanzenschutz.

„Wir haben ein Eckgrundstück am Acker. Das bedeutet ganz viel Unkraut jäten und ich habe mir überlegt, was man da machen kann“, erzählt er. Glyphosat sei damals gerade in die Kritik geraten, David machte sich auf die Suche nach Alternativen und setzte zunächst auf Brennnesseljauche. „Die wirkt tatsächlich“, erklärt er. Mit diesem Thema hat er als 12-jähriger den ersten Preis im Fachbereich Biologie beim Landeswettbewerb „Schüler experimentieren“ gemacht.

Im Labor experimentiert

David blieb dran am Thema und begann, intensiver zu forschen. Mittlerweile nahm er am „Life-Science Lab“ des Deutschen Krebsforschungszentrums Heidelberg teil, einem außerschulischen Förderprogramm für naturwissenschaftlich interessierte Schüler. Dort bekam er auch die Möglichkeit, selbst im Labor zu experimentieren. Er wollte wissen, welche Bestandteile aus der Brennnesseljauche für die Wirkung als Herbizid verantwortlich sind. Letztlich kam er auf die Dihydroxybenzene, ein Gemisch aus drei chemisch ähnlichen Substanzen. Er hat untersucht, wie viel davon in der Brennnesseljauche enthalten ist und in welcher Konzentration die Stoffe wirken.

Mit dieser Arbeit überzeugte er im März die Jury im Landeswettbewerb „Jugend forscht“. „Es gibt allerdings ein Problem: die Substanzen sind zum Teil giftig“, erklärt David. Aber vielleicht ist das letztlich doch kein Problem, wenn man den Wirkmechanismus kennt, also herausfindet, was genau in Pflanzen passiert, wenn sie in Kontakt mit Dihydroxybenzenen kommen. Daran forscht David im Moment und hofft, vielleicht bis zum Bundeswettbewerb Ende Mai noch einige Erkenntnisse zu gewinnen. Denn wenn das Wirkprinzip erst einmal verstanden ist, könnte es andere ungiftige Substanzen geben, die auf ähnliche Weise wirken.

Ganz nebenbei erzählt David von einem weiteren Wettbewerb, bei dem er im vergangenen Jahr erfolgreich war: die internationale Biologie-Olympiade. Da hat er es im letzten Jahr aus über 1000 Teilnehmern nach vier Wettbewerbsrunden bis ins Deutsche Nationalteam geschafft. Wäre nicht Corona dazwischengekommen, wäre er mit dem Team zur Olympiade nach Nagasaki gereist. So aber hat der Wettbewerb online stattgefunden. David hat eine Bronzemedaille gewonnen und hat damit ein Stipendiumsangebot der Studienstiftung des deutschen Volkes bekommen. Die Olympiade würde in diesem Jahr im Juli in Portugal stattfinden, wird aber vermutlich wieder online ausgetragen.

Morgens im Gewächshaus

Die Forschung betreibt David in seiner Freizeit. Alles in allem kämen da schon gut 20 Stunden in der Woche zusammen. Zeitweise war David morgens vor Schulbeginn schon im Gewächshaus an der Uni Heidelberg tätig. Seine Lieblingsfächer in der Schule sind Chemie, Mathematik und Religion, letzteres, weil das in der Oberstufe in den Bereich Philosophie geht. Außerdem macht Sauer ein Frühstudium im Fachbereich Molekulare Biotechnologie an der Uni Heidelberg. In Absprache mit der Schule nimmt er an einigen Vorlesungen teil.

Nach seinem Abitur im kommenden Jahr möchte er in dieses Studienfach einsteigen. „Dadurch, dass ich schon jetzt Klausuren schreiben kann, habe ich dann mehr Zeit neben dem Studium“, erklärt er. Die verbringt er natürlich gerne mit Forschen, aber es ist nicht so, dass er sonst keine Interessen hätte. David spielt Klavier, joggt gerne, fährt mit dem Rad von seinem Heimatort Mühlhausen bei Wiesloch nach Speyer zur Schule. Das GaK hat er sich ausgesucht, weil ihm alte Sprachen gut gefallen. Er liest gerne Politthriller oder biografische Werke. Und für Freunde hat er auch noch Zeit. Man muss sich halt organisieren, findet der 17-Jährige.