Nein, ein Dauerbetrieb des Blinkers am Auto ist nicht zulässig: Das musste die Polizei am Sonntag, 23.50 Uhr, einem 28-jährigen Fahrer erklären, den sie auf einem Parkplatz in der Iggelheimer Straße kontrollierte. Dessen Wagen sei in einer Art und Weise technisch verändert worden, dass die Blinker an der Front dauerhaft angeschaltet waren. Andere Verkehrsteilnehmer hätten „von einem Abbiegevorgang ausgehen können, obwohl dieses gar nicht beabsichtigt ist“, berichten die Beamten. Dem Mann sei die Weiterfahrt untersagt worden, weil der Umbau eine Verkehrsgefährdung darstelle und die Betriebserlaubnis erlöschen lasse. Die Polizei weist darauf hin, dass ein Auto durchaus legal „getunt“ werden könne. Die richtigen Ansprechpartner dafür seien die Kfz-Prüfstellen. Näheres im Netz unter www.tune-it-safe.de.