Schließtage nach Trägern

Protestantischer Kindertagesstättenverband Speyer: 30 Tage Dompfarrei Pax Christi: 30 Tage Diakonissen: circa 27 Tage Stadt Speyer: 30 Tage Kinderhaus Flohkiste: circa 25 Tage, eventuell Erhöhung 2023

Quelle: Stadtverwaltung

Städtische Kitas in Speyer

949 Betreuungsplätze werden laut Stadtverwaltung momentan in zwölf städtischen Kitas bereitgehalten, davon 47 für Kinder von null bis zwei Jahren, 725 für Zwei- bis Sechsjährige und 177 für über Sechsjährige im Hort-System. Für die Betreuung der Kinder gibt es 147,5 Personalstellen plus sieben „Springer“. Die Stadt betont, dass sie die Fachpersonal-Suche verstärkt hat: „Seit diesem Kita-Jahr wurde die Anzahl der Ausbildungsplätze in Kitas in freier und kommunaler Trägerschaft stark erhöht, das heißt es können bis zu 54 Ausbildungsplätze in 27 Speyerer Kitas belegt werden.“