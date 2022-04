Beim Zimmertheater in Speyer in der Heiliggeistkirche hat das Schauspiel „Blackbird“ von David Harrower am 29. April Wiederaufnahme in der Regie Timo Effler. Es spielen Lisa Wittemer und Markus Maier in dem Zwei-Personen-Stück.Damals waren sie ein Liebespaar. Una war zwölf und Ray war 38, als man sie zusammen ertappte und er wegen Verführung einer Minderjährigen festgenommen wurde.

Das packende Kammerspiel „Blackbird“ zeigt die Begegnung zweier Menschen, deren Leben von einer gemeinsamen Erfahrung geprägt ist als eine rasende Achterbahnfahrt aus Abstoßung und Annäherung, Aggression und Zuneigung. Nur, was genau ist es, was diese beiden Menschen, ein Erwachsener und ein Kind, damals zusammen erlebt haben?

Weitere Termine sind am 30. April sowie am 13. und 14. Mai. Eine Reservierung ist notwendig im Spei’rer Buchladen, Korngasse 17, 06232 72018, oder unter tickets@zimmertheater-speyer.de oder direkt über die Homepage www.zimmertheater-speyer.de. Vom 26. bis 28. April ist beim Zimmertheater in der Heiliggeistkirche noch einmal „Auerhaus“ mit der Theatergruppe der Abiturienten am Gymnasium am Kaiserdom zu sehen.