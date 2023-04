Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zwei Premieren feiert das Speyerer Zimmertheater am Freitag, 14. Oktober: Erstmals spielt das Ensemble am neuen Standort die Eigenproduktion „Das perfekte Geheimnis“. Acht Darsteller proben das in 23 Ländern verfilmte Stück im Stage Center unter der Regie von Timo Effler. Sie orientieren sich eng am italienischen Original von Paolo Genovese.

Die Bühne blüht. Daniela Michel singt hingebungsvoll auf italienisch in eine Senftube. Effler ist sehr zufrieden mit dem, was er in den vergangenen 50 Minuten gesehen und gehört hat.