Bunt ist das Programm in der städtischen Reihe „Kultur goes Paradise“ am Wochenende. Es bringt eine Hommage an das „Weiße Album“ der Beatles, das Speyerer Poprock-Projekt Kraus&Krüger und ein klassisches Familienkonzert besonderer Art. Die Eltern Eichhorn spielen mit ihrem Sohn.

Zusammen mit dem Kurpfälzischen Kammerorchester spielen Alexia und Friedemann Eichhorn mit ihrem zehnjährigen Sohn Justus am Sonntag, 30. August, 12 Uhr, ein ganz besonderes Konzert in der Speyerer Dreifaltigkeitskirche. Justus hat zahlreiche Klavierwettbewerbe gewonnen, darunter den ersten Preis im Bechstein-Wettbewerb Berlin. Er ist Jungstudent bei Grigory Gruzman an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar und gab im März 2020 sein Orchesterdebüt mit der Vogtland Philharmonie. Friedemann Eichhorn, aufgewachsen in Speyer, konzertiert als Geiger in internationalen Musikzentren und lehrt als Professor an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar. Er veröffentlichte über 30 CD-Aufnahmen.

Alexia Eichhorn bekleidete Konzertmeisterpositionen bei den Stuttgarter Philharmonikern und Hofer Sinfonikern. Sie lehrt an der Hochschule in Weimar und gastiert als Geigerin und Bratschistin auf renommierten Festivals. Seit mehr als 60 Jahren ist das Kurpfälzische Kammerorchester (KKO) fester Bestandteil des Musiklebens der Metropolregion Rhein-Neckar. Das Konzert findet in Zusammenarbeit mit den Meisterkonzerten der Pfälzischen Musikgesellschaft statt.

„Beatles“-Hommage ist schon ausverkauft

Eröffnet wird das „Kultur goes Paradise“-Wochenende mit dem stadtbekannten Speyerer Künstler Klaus Fresenius. Er hat das Jubiläum des „White Albums“ der Beatles 2019 zum Anlass genommen, um gemeinsam mit Schlagzeuger und Tausendsassa Hering Cerin und einer illustren Band aus hervorragenden Vertretern der regionalen und überregionalen Szene am Freitag, 28. August, 19 Uhr, die Songs von John Lennon, Paul McCartney und George Harrison nicht nur zu interpretieren, sondern neu zu arrangieren und auch mal ordentlich gegen den Strich zu bürsten. Das Konzert ist bereits ausverkauft.

Am Samstag, 29. August, 19 Uhr werden Kraus&Krüger die Paradiesgarten-Bühne erobern. Das Speyerer Poprock-Projekt wurde 2014 von dem Autoren Kai Kraus und dem Schauspieler Andreas Krüger ins Leben gerufen. Kraus&Krüger schlagen damit eine Brücke zwischen klassischer Singer/Songwriter Attitüde und modernem Rock und Pop, zwischen „Geschichten erzählen“ und „das Leben abfeiern“. Beim Auftritt im Paradiesgarten werden sie Songs aus ihrem Debutalbum „Wird Zeit“ zum Besten geben, unterstützt von den befreundeten Musikern Andreas Kroneis-Münch (Drums), Sebastian Strzys (Bass) und Moritz Erbach (Piano).

Karten