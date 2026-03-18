Am Dienstag schließt mit Beisel Hüte in der Roßmarktstraße das letzte von einst fünf Speyerer Hutgeschäften. Inhaberin Andrea Veth hört 61-jährig auf – und nimmt es nüchtern.

Der Dankesbrief aus dem Rathaus ist eine der offiziellen Reaktionen, die die Geschäftsfrau erreicht haben, seit sie im Januar über ihre Entscheidung informiert hat: Am 24. März wird der letzte Öffnungstag von Hut Beisel sein, dem Speyerer Fachgeschäft mit 75-jähriger Tradition, das schon die Großmutter und Mutter von Andrea Veth geführt haben. Veth ist seit 1999 in der Verantwortung und hat nun von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) schriftlich bescheinigt bekommen, dass „ihre Leidenschaft für Hüte und ihr stetiger Einsatz“ dazu beigetragen hätten, „ Speyer als ein Zentrum für erstklassige Einzelhandelsgeschäfte zu etablieren“.

Veth schmunzelt. Sie legt den Brief auf die Ladentheke und winkt ab. Das sei ihr zu dick aufgetragen. Sie lege darauf keinen Wert, zumal sie mit der Stadtverwaltung nicht immer einer Meinung gewesen sei. Was ihr wichtig ist, sind ihre Kunden und ihr Handwerk. Diese sollten doch eher als sie mit der RHEINPFALZ sprechen. Das tun sie gerne. „Sehr schade, dass es dieses Geschäft bald nicht mehr gibt“, sagt etwa Antje Reeb aus Dudenhofen. Sie probiert an diesem Tag ausgiebig Hüte – und fühlt sich von Veth wie immer gut beraten: „Sie weiß sofort, was mir steht.“ Ihre Oma habe schon bei Veths Großmutter eingekauft.

Kunden decken sich ein

Roland Böllert aus Speyer ist auch nicht zum ersten Mal in der schmalen Ladeneinheit in der Roßmarktstraße in den Wochen des Abverkaufs. „Sie hinterlässt eine große Lücke“, sagt der Stammkunde über Veth. Er und seine Frau hätten aber einen Weg gefunden, damit umzugehen: „Wir haben uns eingedeckt und Vorrat gekauft für die nächsten zehn Jahre.“ Veth nickt und lässt ihren Blick über die übersichtlich gewordenen Restbestände schweifen. Nein, sie habe noch nicht entschieden, was nach der Schließung mit der Ware geschehe. Sie werde aber sicherlich die Sozialkaufhäuser bedenken, so die Unternehmerin.

Veth wechselt nach vielen Jahren als Selbstständige bewusst den Modus und „privatisiert“ künftig, wie sie es ausdrückt. Das Geschäftshaus hat sie verkauft. Sie hätte es sich gewünscht, dass ihr Betrieb fortgeführt wird und hatte dafür auch einen Kandidaten ausgebildet. Dieser habe sich jedoch letztlich gegen die Übernahme entschieden. „So ein kleines Geschäft macht viel Arbeit“, sagt die Chefin. Auch den Wareneingang sowie das Auszeichnen der Hüte und Mützen habe sie selbst übernommen. Sie habe „selbst und ständig“ gearbeitet, erklärt Veth.

Verkauft habe sie dann „zu Internetpreisen und mein Wissen und meinen Service dazugeschenkt“, sagt die Geschäftsfrau. 25 Prozent Rabatt hat sie in der Zeit der Abverkaufs gewährt und diesen auch am Ende nicht erhöht, da ist sie konsequent – und mit sich im Reinen. Die Faszination für ihr Handwerk habe sie nicht verloren, betont die Modistin. Deshalb werde sie künftig unter www.beisel-huete.de noch in kleinerem Rahmen besondere Stücke anbieten. Derzeit werde die Homepage so programmiert, dass auch eine Online-Anprobe möglich ist, denn bislang plane sie keine Hausbesuche, betont Veth.

Ein besonderer Termin

Die letzten Wochen seien „viel zu gut“ gelaufen, sagt sie und schmunzelt wieder. Es seien ständig Kunden gekommen, auch im Wissen, dass der Weg zu den letzten vergleichbaren Läden in Neustadt, Mannheim oder Achern kein Katzensprung ist. „Das Haus war voll.“ Veth will auch die letzten Öffnungstage in ihrer nüchtern-direkten Art abwickeln: „Ich mache keine Abschlussveranstaltung mehr. Ich schließe einfach zu, und das war’s dann.“ Dass doch eine gehörige Portion Wehmut mitschwingt, kann man freilich erahnen – zum Beispiel wenn sie erzählt, dass der Schließungstermin alles andere als zufällig gewählt ist: Es handle sich um den 40. Todestag ihrer Großmutter, der Firmengründerin Maria Wilkens.