„Im Zeitraffer sieht alles so schnell und spielerisch aus“, sagte Wolfgang Schell. Nicht nur für den Stiftungsvorstand war die feierliche Eröffnung des neuen Bettenhauses A2 des St.-Vincentius-Krankenhauses am Dienstag ein wichtiger Termin. Ein Film mit Zeitraffer packte fünf anstrengende Neubau-Jahre in zwei Minuten. Die Anfänge des 21-Millionen-Euro-Projekts reichen noch viel weiter zurück.

2007 datieren die ersten Gespräche der Klinik in der Holzstraße mit dem Land über das Projekt. Es folgte die Entscheidung, das alte Bettenhaus von 1928 nicht zu sanieren, sondern neu zu bauen. Dann gingen die Dinge ihren Weg, immer wieder vorangetrieben von Klaus Diebold, zunächst als Verwaltungsdirektor des Krankenhauses, dann im Rentenalter als Kaufmännischer Bauleiter. Er erhielt einen Sonderapplaus, ebenso wie Staatssekretär Dennis Alt (SPD), der Zuschussbescheide der Landesregierung übergab: 12,5 Millionen für das Bettenhaus, gut 200.000 Euro für Digitalisierungsprojekte.

Die Krankenhaus-Stiftung der Niederbronner Schwestern als Träger steuerte 8,8 Millionen Euro zu dem jetzt abgeschlossenen Neubauprojekt bei. Sie will das Hospital damit zukunftstauglich machen. 120 Bettenplätze in vier Pflegegruppen sind entstanden, die nach Ostern bezogen werden. Dazu kommen in den Untergeschossen die neue Zentralküche mit Cafeteria, Personal- und Technikräumen. Im fünften Obergeschoss ist die Hülle schon vorbereitet für weitere 37 Betten, mit denen das „Vincenz“ laut Bedarfsplan des Landes seine Kapazität auf 256 ausbauen darf. „Die Detailabstimmung läuft, wir hoffen auf den Zuschussbescheid bis Ende 2022“, so Schell.

Bauarbeiten gehen weiter

Der Neubau ist 44 Meter lang, 23 Meter breit und 26,60 Meter hoch. 6650 Quadratmeter Betondecken, 3950 Kubikmeter Beton und 420 Tonnen Stahl wurden verbaut, listete Architekt Gerhard Kunkel (SKP, Heppenheim) auf. Die Bauarbeiten gehen weiter, sagt er: Nun sei der Verbindungsbereich vom alten zum neuen Bettenhaus an der Reihe. Bis Sommer 2023 solle alles fertig sein. Dann wird laut Schell die neue Cafeteria auch für Externe geöffnet.

Als Clou der Planung stellte der Stiftungsvorstand die großzügigen Aufenthaltsräume in jeder Station dar: „Fast wie ein Wohnzimmer.“ Sie seien Teil des Behandlungskonzepts, in dem es darum gehe, die Patienten möglichst schnell zu mobilisieren. Auch Schell kündigte weitere Bauarbeiten an: zunächst für die Erweiterung der Intensivstation von 14 auf 20 Plätze, dann für die Zentrale Notaufnahme. OB Stefanie Seiler (SPD) lobte, dass das Krankenhaus weitsichtig investiere und an der Seite der Stadt wirke. Dompfarrer Matthias Bender segnete das Gebäude.