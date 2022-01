Geschrieben von Michael Ende, inszeniert von Matthias Folz und erzählt von Christof Heiner als König von Schlummerland: „Das Traumfresserchen“ betritt am Sonntag, 23. Januar um 15 Uhr zum ersten Mal in diesem Jahr die Bühne des Speyerer Kinder- und Jugendtheaters. Karten zur Nachmittags-Familienvorstellung gibt es beim Kinder- und Jugendtheater unter Telefon 06232 2890750 oder per E-Mail unter reservierung@theater-speyer.de. Die für Sonntag, 30. Januar angekündigte Aufführung des „Mondmanns“ nach einer Geschichte von Tomi Ungerer muss nach Auskunft des Speyerer Kinder- und Jugendtheaters leider entfallen.