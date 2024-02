Besonderer Parkplatz: Die Stadthalle war vor einigen Tagen für das „Konzert am Nachmittag“ des Duos „Aerosonance“ gut besucht. Das zeigte sich auch an der Menge der vor dem Saal abgestellten Rollatoren. Die 2007 ins Leben gerufene Konzertreihe wird seit 2022 vom städtischen Kulturbüro veranstaltet. Im zweiten Halbjahr 2023 wurden die Auftritte vom Historischen Ratssaal in die Stadthalle verlegt, weil diese größer und gerade für Besucher, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, besser erreichbar ist. „Die Reihe ist durchgängig sehr gut besucht“, betont Stadtsprecherin Annika Roth. Nicht nur Senioren, sondern auch mehr und mehr jüngere Besucher lauschten den Kulturangeboten gerne.

Und was hat es nun mit der Rollatoren-Ansammlung auf sich? Das Konzept für die Raumbelegung sehe vor, dass Personen mit Rollstuhl plus Begleiter in den ersten Reihen Platz nehmen dürfen, weshalb diese teilweise nicht bestuhlt sind. „Außen an den einzelnen Stuhlreihen können sich Personen mit Rollatoren hinsetzen“, erklärt Roth. Aber: Die Gehwägen dürften aus Brandschutzgründen nicht direkt im Saal geparkt werden. Bei Bedarf gebe es Helfer, die Betroffene bei der Platzsuche unterstützten.