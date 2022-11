An den Erfolg, den das Domkapitel mit den Plätzchen-Ausstechern in Dom-Form hatte, will nun die Stadt Speyer anknüpfen: Sie verkauft über ihre Tourist-Info in der Maximilianstraße neue Christbaumkugeln im Speyer-Design. In einer Presseinfo freut sich Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) über die Premiere und bekennt sich dazu, gleich selbst ein Set erstanden zu haben. „Ich danke Steffi Braun und dem ganzen Team der Tourist-Info für die tolle Idee und die hochwertige Umsetzung. Die Kugeln eignen sich ideal als Schmuck am heimischen Weihnachtsbaum, als Mitbringsel für die Liebsten oder als dekoratives Souvenir“, betont die für Tourismus und Kultur zuständige Dezernentin.

Die in Deutschland produzierte Glaskugel mit silberfarbenem Speyer-Druck ist laut Stadt zu einem Einzelpreis von 4,95 Euro oder im Vierer-Set zu einem Preis von 17,95 Euro in der Tourist-Info erhältlich – aber nur so lange der Vorrat reicht.