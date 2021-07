Die vier Termine für verkaufsoffene Sonntage in Speyer, die die Leistungsgemeinschaft Das Herz Speyers angeregt hatte, stehen fest – mit einer kleinen Planänderung. Als gesetzt galten schon Anfang Juni der 31. Oktober als traditioneller Mantelsonntag sowie der 28. November, der gleichzeitig der erste Advent ist. Bestätigt wurde laut Unternehmer Peter Bödeker, der Vorsitzender der Leistungsgemeinschaft ist, nun auch der 9. Januar 2022. Die konkreten Termine legt der Stadtvorstand nach einer Prüfung fest. Weil der vierte ursprüngliche Vorschlag, der 10. Oktober, zu nah am Mantelsonntag liegt, wurde ein Ausweichtermin im September gesucht. Dieser verkaufsoffene Sonntag soll laut einer Mitteilung von Bödeker nun am 26. September stattfinden.