Fröhlich, bunt, hervorragend – so bezeichnete der Sprecher der Jury zum Speyerer Brezelfestumzug, Klaus Steckmann, das Ereignis am Sonntag. Die Reduzierung auf 75 Nummern sei gut. Wie gewohnt wurden die besten Nummern prämiert. In der Kategorie Musikgruppen gewann die Showband Jocus Garde 1889 aus Mainz (200 Euro) vor dem Spielmannszug der königlich-bayerischen Landwehr (100 Euro). Bei den Fußgruppen lag die Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt (300 Euro) vor dem Judosportverein (200 Euro) und dem TSV Speyer (100 Euro). Den Bereich Festwagen führte die Speyerer Handwerkertradition (300 Euro) vor dem Fides Carneval-Club Ketsch (200 Euro) und der Monkey Dance Company (100 Euro) an. Einen Sonderpreis (100 Euro) erhielt der Jugendstadtrat für seinen Einsatz auf Kettcars mit Fahnen in Regenbogenfarben.