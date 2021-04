Gut vier Stunden hat die Videositzung der neu formierten Bezirkssynode im protestantischen Kirchenbezirk Speyer gedauert, dann waren die Schlüsselpositionen besetzt.

Für die Bezirkssynodalen, die quasi Abgeordnete aus den Speyerer Presbyterien sind, war die digitale Sitzung am Montagabend sicher kein Novum mehr. Zu lange dauert die Corona-Pandemie, in der so vieles ins Internet ausweichen musste, schon an. Die Wahl des Bezirkskirchenrats aber, die turnusgemäß alle sechs Jahre nach den Gemeindewahlen bei der Evangelischen Landeskirche der Pfalz ansteht, hat es so noch nicht gegeben. Sei’s drum: Die Mitglieder für den Bezirkskirchenrat, ein maßgebliches Gremium, das auf Bezirksebene unter anderem Entscheidungen über Baumaßnahmen und Personalbudget trifft, ist trotzdem gewählt.

Neuer Senior, zu dessen Aufgabe es unter anderem gehört, Dekan Markus Jäckle zu vertreten, ist Pfarrer Knut Trautwein aus Mutterstadt. Diese Position kann nur von einem Gemeindepfarrer übernommen werden. Den Vorsitz der Bezirkssynode übernehmen künftig zwei Neuhofener: Gertrud Welzel als Vorsitzende, Pfarrer Ralph Gölzer als ihr Stellvertreter. Unter den drei sogenannten weltlichen Beisitzern im Gremium finden sich auch zwei Bürger der Domstadt: Neben dem Waldseer Uwe Preßler wurden Hartmut Kopf und Uwe Kranz (beide Speyer) gewählt.

Als Ersatzleute stehen künftig Pfarrer Michael Erlenwein (Schifferstadt), Pfarrerin Martina Kompa (Limburgerhof) und Pfarrerin Constanze Lotz (Dudenhofen) in der Pflicht. Zu den weltlichen Ersatzpersonen gewählt wurden Gabriele Dunkel-Hirmer (Speyer), Stephan Dierschke (Schifferstadt), Günter Krick (Mutterstadt) sowie Manfred Kniza (Speyer), wie das protestantische Dekanat mitteilt.

Junge Leute beraten

In beratender Funktion gehören zwei Jugendvertreterinnen zum Bezirkskirchenrat. Diese Aufgaben haben die Bezirkssynodale Nadja Baldus und Wiebke Leukel anvertraut. Hinzu kommen Marion Wagner und Werner Bücklein, die die Gemeindediakone vertreten. Pfarrerin Corinna Kloss, Leitende Pfarrerin der Diakonissen, ist im Gremium ebenfalls vertreten.

Pfarrer Heiko Schipper aus Mutterstadt, Andrea Clemens und Stephan Dierschke wurden zu Mitgliedern im Bezirksdiakonieausschusses gewählt. Uwe Kranz nimmt an der Verbandsversammlung des Kindertagesstättenverbandes Speyer-Germersheim teil. Schriftführer ist Pfarrer Michael Erlenwein.