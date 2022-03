Kaum ist eine Baustelle im Speyerer Dom abgeschlossen, legen die Handwerker in Abstimmung mit Dombaumeisterin Hedwig Drabik an einer anderen Stelle wieder los. Für 2022 ist die Liste der Aufgaben lang. Ein kleines Problem im Dom könnte sich zudem als größeres entpuppen.

Schockmoment in der Frühmesse im Speyerer Dom Ende November des vergangenen Jahres: Ein 329 Gramm schwerer, sechs mal sieben Zentimeter großer Eisenkeil stürzt aus 25 Meter Höhe aus einer Fensterlaibung im Mittelschiff und knallt auf den Boden. Verletzt wird zum Glück niemand. Der Unfallort wird sofort abgesperrt. Wenige Tage später hat Dombaumeisterin Hedwig Drabik die Stelle untersucht.

Der Keil ist aus dem Bereich herausgebrochen, wo sich das romanische Mauerwerk des Doms und der barocke Neuaufbau treffen. Diese Baunaht steht unter besonderer Spannung, was auch an den eingebauten Zugstäben und den Verklammerungen in der äußeren Mittelschiffwand zu sehen ist. „Diese Bereiche müssen wir im Blick behalten“, sagt die Dombaumeisterin am Mittwoch bei einer digitalen Pressekonferenz. Doch dort oben gebe es noch mehr Probleme.

Fresken sind fleckig

Laut Drabik sind auch die Rundbogenfenster und die Schraudolph-Fresken im Langhaus in keinem guten Zustand. „Die Fresken sind fleckig und haben einen weißen Schleier.“ Grund dafür seien vermutlich die undichten Fenster über den Wandmalereien, durch die Wasser in den Dom eindringe und die Wände durchfeuchte. „Die klimatischen Bedingungen dort oben kommen noch hinzu“, so Drabik. Deshalb soll nach Ostern ein Gerüst für erste Untersuchungen aufgestellt werden. „Die Erkenntnisse werden maßgeblich sein für das nächste Jahrzehnt“, sagt Drabik. Voraussichtlich sei an dieser Stelle noch viel zu tun.

Das gilt auch für zwei weitere Projekte im Innern des Doms, die noch in diesem Jahr angegangen werden sollen: Laut Drabik wird Anfang April eine Restauratorin aus Basel eine Fassungsuntersuchung des Epitaphs Rudolf von Habsburg vornehmen. Die Schäden am Grabdenkmal in der Vorkrypta seien bereits kartiert. Auch ein neues Chorpodest aus Holz und Stahl soll in diesem Jahr kommen. „Die Sorge besteht aber, dass es mit dem Material oder den Handwerkern dauern könnte.“ Bislang sei das nicht der Fall gewesen. „Wir hatten immer genügend Vorlauf“, so die Dombaumeisterin.

Dach muss dichter werden

Auch außen am Dom steht in diesem Jahr ein Großprojekt an: die Sanierung der Osttürme, die zur romanischen Bausubstanz gehören, Ende des elften Jahrhunderts vollendet und zuletzt 1986 in Teilen saniert wurden. „Das wird die nächste große Maßnahme“, sagt Drabik. Ersten Untersuchungen aus dem vergangenen Jahr zufolge sei der Südostturm in schlechterem Zustand als der im Nordosten. Vor allem die Wasserführung bereitet der Dombaumeisterin Sorge: „Das Dach ist nicht für einen Jahrhundertregen ausgelegt, auf den wir uns wegen des Klimawandels aber einstellen müssen.“ Neben der baulichen Herausforderung sei eine finanzielle zu erwarten, die das Domkapitel nicht alleine meistern könne.

Gute Nachrichten hat Drabik indes von der neuen Lautsprecheranlage im Dom. Sie soll zu Ostern erstmals erklingen.