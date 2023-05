Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Pfälzische Singgemeinde führt es am 13. November in der Speyerer Gedächtniskirche auf. Das Werk entstand als Robert Schumann körperlich und seelisch nicht gerade in bester Verfassung war. Dennoch ist es kompositorisch ausgereift und wirkungsvoll.

Die Pfälzische Singgemeinde, der Oratorienchor der Landeskirche, wendet sich mit ihrem Herbstprojekt in Zweibrücken und Speyer einem selten aufgeführten Werk zu, dem „Requiem“