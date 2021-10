Am 4. November werden zum vierten Mal Stolpersteine in Speyer verlegt. Sie sollen Andenken an zwölf Bürger aus sechs Familien sein, die von den Nationalsozialisten verfolgt wurden. Die Speyerer Stolperstein-Initiative hat die Biografien der Opfer recherchiert. Die RHEINPFALZ stellt sie in dieser Serie vor. Zum Auftakt: Das Schicksal von Ernst Mayer.

Ernst Mayer kommt am 27. Juni 1874 in Speyer zur Welt. Sein Vater Simon (1843-1913) hatte Anfang der 1870er Jahre das Anwesen Maximilianstraße 89 gekauft und ein Kleider- und Wäschegeschäft eröffnet. Ernst wächst als Halbwaise auf: Seine Mutter Ida, geborene Wolff, war bereits 1885 im Alter von nur 43 Jahren verstorben.

Nach dem Tod des Vaters 1913 übernimmt der 39-jährige Ernst Mayer das Geschäft. Nur wenig ist über ihn bekannt – er war offensichtlich nicht in der jüdischen Gemeinde aktiv. Selbst Zeitungsberichte, Werbeanzeigen und dergleichen sind nicht überliefert. Er scheint ein äußerst zurückhaltender Mann gewesen zu sein; auch in seinem Geschäft soll er sich stets im Hintergrund gehalten haben. Geheiratet hat er nie.

Leidet unter Boykott

Auch er musste unter den zunehmenden Einschränkungen und wachsendem Antisemitismus leiden, angefangen mit dem reichsweiten Boykott jüdischer Geschäfte am 1. April 1933. Am 15. September 1938 findet man Ernst Mayers Leichnam auf; vermutlich hatte er keinen Ausweg mehr gesehen. Er wurde auf dem Speyerer jüdischen Friedhof beigesetzt.

Von seinen zwei Geschwistern ließ sich lediglich über die Familie seiner Schwester Ottilie (1868-1959) etwas ermitteln. Sie heiratet 1891 Alexander Loewe (1860-1957), beide leben in Stuttgart, emigrieren zu unbekanntem Zeitpunkt nach England. Ihr einziger Sohn, Adolph Loewe (1893-1995) wird als Prof. Dr. iur. Dr. h.c. mult. eine weltbekannte Kapazität als Soziologe und Nationalökonom.

Forscher und Fabrikanten

Nach Verlust seines Lehrstuhls 1933 emigriert er nach England, anglisiert seinen Namen in Lowe. Trotz Einbürgerung 1939 als „feindlicher Ausländer“ behandelt, emigriert er weiter, nach New York/USA. Er ist verheiratet mit Beatrice Löwenstein (1893-1982) aus einer Fabrikantenfamilie. Erst 1983 kehrt er nach Deutschland zurück, lebt bis zum Tod bei seiner Tochter Hanna Lustig (1924-2010). Die jüngere Tochter Rachel Aubrey (1921-2011) blieb ohne Nachkommen.

Zu Ernst Mayers Bruder Rudolf (1865-1939) ist außer seiner Heirat 1899 mit Sofie Schurrmann und der Tatsache, dass er Fabrikdirektor wurde, nichts bekannt. Ernst Mayers Haus verkauft der Testamentsvollstrecker. 1950 führen Mayers Erben – Schwester Ottilie Loewe und ihr Sohn Adolph Lowe – eine Restitutionsklage.

Zur Sache: Stolperstein-Initiative

Die ehrenamtliche Stolperstein-Initiative Speyer um Kerstin Scholl, Jutta Hornung, Katrin Hopstock, Ingrid Kolbinger und Cornelia Benz hat die Verlegung der Stolpersteine vorbereitet, die Biografien der Opfer recherchiert und die auch in dieser Serie veröffentlichten Texte verfasst. Die Verlegung beginnt am Donnerstag, 4. November, um 11.45 Uhr vor dem Haus Maximilianstraße 89 für Ernst Mayer. Danach geht es weiter vor die Maximilianstraße 30, 27 und 25 sowie in die Schwerdstraße 15 und 22. Vorab gibt es einen städtischen Empfang. Die Stolpersteine gehen auf Künstler Gunter Demnig zurück, der sie normalerweise – wie kürzlich in Otterstadt – auch selbst verlegt. In Speyer kann er aus Termingründen nicht dabei sein, sodass die Initiative und die Stadt eine „Eigenverlegung“ organisiert haben.