Dass die rheinland-pfälzische Landesgartenschau, die bislang für das Jahr 2026 geplant war, um ein Jahr nach hinten verschoben wird, ordnet die Speyerer Stadtverwaltung als „erwartbar“ ein. „Für die Stadtspitze ist die Verschiebung der Landesgartenschau um ein Jahr eine folgerichtige und erwartbare Entscheidung, nachdem die Bewerbungsfrist ja bereits voriges Jahr um ein Jahr bis zum 15. Oktober 2021 verlängert wurde“, teilt Stadt-Sprecherin Lisa Eschenbach auf Anfrage mit. „So ist dafür gesorgt, dass die ausrichtende Kommune die Zeitspanne zwischen Zuschlag und Ausrichtung zur Verfügung hat, die erprobt und vorgesehen ist.“ Das federführende Wirtschaftsministerium äußerte sich am Dienstag in Mainz zur Verschiebung dahingehend, dass die Planungen bislang durch die Corona-Pandemie erschwert worden seien und sich Bewerber gewünscht hätten, die üblichen fünf Jahre Vorbereitungszeit bis zur Eröffnung zu bekommen. „Mit der verlängerten Vorbereitungszeit wollen wir der Ausrichter-Stadt ausreichend Zeit geben, um nach der überzeugenden Bewerbung auch eine nachhaltige Schau mit dauerhaften Impulsen für Stadtentwicklung, Landschaftspflege sowie Tourismus vorzubereiten“, heißt es in einer Pressemitteilung des Ministeriums. In den Gesprächen auf Fachebene sei von interessierten Kommunen signalisiert worden, dass es hilfreich wäre, einen Fünf-Jahres-Puffer zu haben, heißt es weiter. Je früher das entschieden sei, desto besser, sagte eine Ministeriumssprecherin auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Die Frage, ob es nicht auch gereicht hätte, eine solche Entscheidung Anfang 2022 zu fällen, blieb offen. Die Stadt Speyer, die neben fünf anderen Städten und Verbandsgemeinden – darunter Neustadt – ins Rennen um die Ausrichtung der Gartenschau geht, muss wie gehabt bis 15. Oktober ihr Konzept in Mainz vorlegen. Die Mitglieder des Stadtrats hatten sich Mitte September in ihrer Sitzung mehrheitlich für die Teilnahme am Wettbewerb ausgesprochen. Im Fokus des Konzepts stehen ein Teil der Kurpfalzkaserne in Speyer-Nord, die Klipfelsau und mehrere Korridore dazwischen.