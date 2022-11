„Im Lebenssystem Wald bildet sich ab, was für die Erde als Ganzes gilt“, betonte Domdekan Christoph Kohl in seiner Predigt zur Hubertusmesse. Er meinte damit, dass das Eine vom Anderen abhängig sei – was entsprechende Rücksichtnahme erfordere. Die Hubertusmesse sei Dank an Gott für die Schöpfung und Fürbitte für die Natur, betonte der Geistliche. Aus seiner Sicht protestieren die Gegner des Gottesdienstes gegen etwas, „was im Dom so gar nicht stattgefunden hat“.

Kohl betont: „Es ist für mich hoch erfreulich, dass die Hubertusmesse in so starkem Maß von den Jägern selbst vorbereitet und mitgestaltet wird.“ Sie sei einer der bestbesuchten Gottesdienste im Dom im gesamten Jahr. Am Samstag seien knapp 1000 Menschen im Dom gewesen. Zu mehr als 800 Mitfeiernden – im Hauptschiff standen die Leute noch zwischen den Säulen und neben den Bänken, auch in den zwei Querhäusern saßen viele Menschen – kämen rund 180 Mitwirkende. Kohl nennt 145 Jagdhorn-Bläser auf dem Königschor sowie 18 Parforce-Horn-Bläser, den Saulheimer Jägerchor und die Ministranten.

Kohls Appell an die Gläubigen lautete: Sie sollten „Anwalt dessen werden, was für die Natur und unsere Gesellschaft lebensnotwendig ist“.