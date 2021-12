Mit Erleichterung haben laut Stadt die Beschicker des Speyerer Weihnachtsmarktes aufgenommen, dass dieser zwar nicht wie geplant bis 9. Januar geöffnet bleibt, aber erst am 18. Dezember geschlossen wird. Befragte Schausteller bestätigen das: „Wir sind zufrieden, dass wir weiterhin da sein dürfen. Das ist für all die Kinder wichtig und natürlich für unsere Finanzen“, sagt Freddy Zinnecker, der die Schlittschuhbahn am Altpörtel und die umliegenden Buden betreibt. Mit der Resonanz ist er zufrieden: „Jeder, der kommt, ist dankbar.“

Für Anja Ruppert-Keller, mit einem Imbiss und einem Karussell auf dem Markt vertreten, ist die Lösung ebenfalls „in Ordnung“. Sie ist zufrieden, wenngleich der Besuch am Karussell zuletzt stark zurückgegangen sei. Dass es doch noch zur Schließung vor dem 18. Dezember kommt, schließt sie nicht aus.