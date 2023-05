Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Donnerstag haben sich SPD, Grüne und FDP bei der Suche nach einer Bundesregierung deutlich angenähert. Bei der CDU hat Kanzlerkandidat Armin Laschet seinen Abschied zugesagt. Speyerer Parteienvertreter haben nun Erwartungen an ihre Leute in Berlin.

Dass der Weg zu einer Ampel-Koalition eingeschlagen wurde, sagt in Speyer vor allem SPD und Grünen zu. „Die Ampel blinkt in die richtige Richtung“, so SPD-Kreis- und Fraktionsvorsitzender