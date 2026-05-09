Der Rock-Chor Speyer hat die Bühne der Stadthalle längst erobert. Das Publikum war dem Alltag in den beiden jüngsten wieder ausverkauften Konzerten weit entrückt.

Mehr als 100 Sängerinnen und Sänger stehen in rockigen Outfits bereit für die Show, für die sie monatelang geprobt haben. Mit Konrad Hinsken (Keyboard), Claus Müller (Schlagzeug). Barny Hoffmann (Bass) und Gitarrist Gerald Sänger hat sich eine Band zusammengefunden, die als kompatibel mit dem Chor und gleichzeitiger Solo-Präsenz auszeichnet. Und da gibt es noch und allen voran Chorleiter Carlos Trujillo. Bei ihm kaufen die Fäden zusammen. Von seinem Pult aus entfacht er die Leidenschaft, die alle Mitwirkenden am Konzertabend in sich tragen.

Die Show hat es in sich. Glänzend fünfstimmig arrangiert sind Balladen, legendäre Songs und harte Sounds. Die Choreographien sind originell, die Zuhörer häufig beteiligt.

Einmal zeiht ein Hauch von Wacken durch die Stuhlreihen, dann ist Gänsehaut-Feeling angesagt. „Music was my first love“ ist so ein Moment oder Metallicas „Nothing Else Matters“. Coldplays „Viva La Vida“ hört auch Trujillos Mutter, die zum Konzert aus Kolumbien angereist ist. Das Lied hat es auf Wunsch des Dirigenten ins Programm geschafft als Hommage an seine im Februar verstorbene Großmutter.

Der Rock-Chor Speyer mit ihrer furiosen Show. Foto: Klaus Landry

Elton John, Bryan Adams, Bon Jovi oder Chris de Burgh geben sich im Rock-Chor die Aufwartung. Ihre Lieder für die Ewigkeit finden im Speyerer Konzert einen Platz, der ihnen gebührt. Dafür sorgen die Sängerinnen und Sänger mit ihrer Leidenschaft, ihrem Respekt und ihrer unbändigen Freude, die Stadthalle ein weiteres Mal zu rocken, die Besucher ein weiteres Mal in Ekstase zu bringen.

Das gelingt dem Rock-Chor glänzend und seiner Band mit fulminanten Soli beispielsweise zu „Long Live Rock’n Roll“, dem „Rainbow“-Hit von 1978.

Zum Weinen schön oder zum Tanzen gedacht sind die Songs, die aus der Stadthalle gut zwei Stunden lang hören sind. Mit „Don’t Stop Me Now“ lassen Chor und Band inklusive einer Wahnsinns-Gitarre Freddie Mercury wieder aufleben und berühren mit seiner legendären „Bohemian Rhapsody“ die Herzen von Hunderten. Selbst der Chorleiter fällt vor diesem spektakulären Auftritt auf die Knie.

Der Rock-Chor Speyer mit ihrer furiosen Show. Foto: Klaus Landry

Brillante Techniker tauchen die Bühne in das jeweils richtige Licht, so dass „November Rain“ von Guns N’Roses auch optisch die Atmosphäre erhält, die den 35 Jahre alten Song musikalisch nach wie vor auszeichnet. Dafür gibt es vom restlos begeisterten Publikum Beifall im Stehen mit Händen und Füßen.

Der Rock-Chor Speyer gehört einfach auf die Bühne. Das spüren die Fans, die die Säle füllen. Mit „Don’t Stop Believing“ von Journey bringen Chor und Band die Zuhörer zum letzten Mal an diesem Abend in Ekstase. Die Stadthalle zu rocken gelingt dem Rock-Chor Speyer bereits seit 16 Jahren. Ein Ende ist glücklicherweise nicht abzusehen.