In den Sommerferien bleibt das Kulturhaus Käfertal geöffnet. Und jeden Sonntag, 18 Uhr, finden die Konzerte der Reihe „Käfertaler Kultursommer statt. Am 7. August spielen Erwin Ditzner und Lömsch Lehmann im Kulturhausgarten, am 14. August die Gerd Band mit Gerd Baier, Mario Fadani und Dirik Schilgen, am 21. August Mr. Jones und am 28. August Younity Family & Friends. Tickets gibt es unter https://kulturhauskaefertal.de.

Das Younity Studio im Kulturhaus 2 in Franklin ist donnerstags, 4., 11. und 18. August 17 bis 20 Uhr geöffnet. Hier steht neben Bühnentraining auch Songwriting und Gesang auf dem Programm. Vom 23. bis 27. August laden die Coachs des Younity Studios zu einem Ferienworkshop für Jugendliche ab zwölf Jahre. Am Sonntag 28.8. werden die Ergebnisse im Abschlusskonzert des Kultursommers im Kulturhaus 1 präsentiert. Die Teilnahme ist kostenlos, Verpflegung muss selbst mitgebracht werden.

Im Rahmen der ersten Ausstellung der neuen Younity Gallery „Kurzbriefe“ von Harald Priem bietet der Künstler am 10. und 11. September jeweils von 10 – 16 Uhr einen Workshop an. Harald Priem lebt und arbeitet in Mannheim. Er beschäftigt sich mit Orten und Dingen, die aus der Zeit gefallen sind. Im Kulturhaus Käfertal gibt es, auch nach der Sanierung, noch viel von früher zu entdecken. Die Teilnehmer begeben sich gemeinsam mit Bleistift und Papier auf Spurensuche und zeichnen, was sie sehen und finden. Eine Teilnahme ist ab 14 Jahren möglich. Papier und Stifte werden gestellt. Anmeldung unter info@kulturhauskaefertal.de.