Das Programm für Speyer.Lit 2022 steht. Unter anderemkommen Eva Menasse, Christoph Ransmayr, Peter Stamm und Buchpreisträgerin Antje Ráfik Strubel zu Lesungen. Es gibt auch zwei Konzerte.

Noch ist nicht abzusehen, welche Einschränkungen und Hygienekonzepte der Corona-Pandemie im neuen Jahr für Kulturveranstaltungen notwenig werden, aber Kulturbürgermeisterin Monika Kabs und Fachbereichsleiter Matthias Nowack gehen fest davon aus, dass die literarische Reihe Speyer.Lit auch 2022 stattfinden wird. Literatur und Kultur sollen nicht nur Corona, sondern auch dem grauen, trüben Winter trotzen, heißt es im Kulturbüro.

Insgesamt neun Veranstaltungen stehen auf dem Programm des Literaturfestivals, das vom 27. Januar bis 29. März 2022 im Alten Stadtsaal und in der Heiliggeistkirche stattfinden wird. Dabei ist es erneut gelungen, etablierte Größen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur nach Speyer einzuladen. In bewährter Zusammenarbeit mit den drei Buchhandlungen Spei´rer Buchladen, Osiander und Fröhlich hat das Kulturbüro der Stadt ein spannendes Programm für die Wintermonate Februar und März zusammengestellt.

Eva Menasse zum Auftakt

Zum Auftakt der Reihe am 27. Januar, 19.30 Uhr, kommt Eva Menasse in den Alten Stadtsaal. Sie entwirft in ihrem aktuellen Roman „Dunkelblum“ ein großes Geschichtspanorama am Beispiel einer kleinen Stadt, die immer wieder zum Schauplatz der Weltpolitik wird, und erzählt vom Umgang der Bewohner mit einer historischen Schuld.

Am 3. Februar, 19.30 Uhr, stellt der österreichische Autor Christoph Ransmayr im Alten Stadtsaal seinen Roman „Der Fallmeister“ vor. In dieser „kurze Geschichte vom Töten“, so der Untertitel, ertrinken fünf Menschen im tosenden Wildwasser. Der Fallmeister, ein in den Uferdörfern geachteter Schleusenwärter, hätte dieses Unglück verhindern müssen.

„Archiv der Gefühle“

Der beliebte Schweizer Autor Peter Stamm wird am 9. Februar, 19.30 Uhr, im Alten Stadtsaal sein neues Buch „Das Archiv der Gefühle“ vorstellen, eine versäumte Liebesgeschichte, die nach vierzig Jahren unerfüllter Liebe neue Fragen aufwirft. Das „Archiv der Gefühle“ fragt, ob wir im Leben unsere Chancen erkennen.

Am 15. Februar, 19.30 Uhr wird Tijan Sila, vor wenigen Wochen mit dem Arno-Reinfrank Literaturpreis der Stadt Speyer ausgezeichnet, seinen aktuellen Roman „Krach“ vorstellen. In Tijan Silas mit pfälzischem Lokalkolorit angereicherten Roman geht es um Punkrock und Vorurteile, Freundschaft und Gewalt. Um unbedachte Worte, die raue Schönheit des Dialekts und das Zusammenleben unterschiedlichster Menschen.

Es folgt am 18. Februar, 19.30 Uhr ein Abend mit Stefanie vor Schulte. Ihr „Junge mit dem schwarzen Hahn“ entführt uns in eine mythische Welt, in der menschliche Abgründe überwunden werden müssen.

Gewinnerin des Deutschen Buchpreises

Am Freitag, 4. März, 19.30 Uhr, kommt die diesjährige Gewinnerin des Deutschen Buchpreises, Antje Rávik Strubel in den Alten Stadtsaal. Ihr preisgekrönter Roman kreist um das Thema sexualisierte Gewalt und ihre Folgen. „Blaue Frau“ erzählt aufwühlend von den ungleichen Voraussetzungen der Liebe, den Abgründen Europas und davon, wie wir das Ungeheuerliche zur Normalität machen.

Von einer großen Liebe in dunklen Zeiten erzählt Susanne Abels „Stay away from Gretchen“. Sie liest am 10. März, 19.30 Uhr, im Alten Stadtsaal.

Die Speyer.Lit 2022 schließt mit zwei konzertanten Veranstaltungen: Am 18. März, 19.30 Uhr, gastiert der Männergesangverein Walhalla zum Seidelwirt aus Berlin im Alten Stadtsaal. Zu dessen multinationalem Programm gehören klassische Kompositionen, ebenso kunstvoll arrangierte deutsche und türkische Volkslieder, amerikanische Songs, französische Chansons und Berliner Gassenhauer.

Das Finale bestreiten drei Kulturschaffende aus der Region: Unter dem Titel „Berauschet Euch!“ präsentieren David Meier, Matthias Schärf und Boris C. Motzki ihren „Club der 27“, Songs und Texte von so unterschiedlichen Künstlern wie Jim Morrison, Brian Jones und den Rolling Stones, Janis Joplin und Amy Winehouse sowie Kurt Cobain, ergänzt mit Lyrik von William Blake, Bertolt Brecht und Charles Baudelaire. Termin ist Freitag, 29. März, 19.30 Uhr in der Heiliggeistkirche.rg

Karten

Karten für die Speyer.Lit 2022 gibt es ab kommenden Montag über das Ticketportal www.reservix.de, damit auch beim RHEINPFALZ-Ticket-Service, bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen und bei der Tourist-Information der Stadt Speyer.