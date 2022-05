Peter Bödeker, der Vorsitzende der Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyers“, will neue Wege gehen, um das Zentrum der Stadt zu vitalisieren. Mit weiteren Gewerbetreibenden hat er die erste Energiemesse von 27. bis 29. Mai geplant und das Programm vorgestellt.

Seit vergangenem Jahr verfolgt Bödeker die Idee, auch mit der Hoffnung verbunden Gäste von der badischen Rheinseite wieder stärker in die Stadt zu ziehen. „Das“, stellt der Geschäftsmann heraus, „muss mit Events sein, die Qualität haben.“ Die sieht er in der Energiemesse gegeben. Energien der Zukunft, vorgestellt vor der historischen Kulisse der Maximilianstraße, sollen im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen, die federführend von Bödeker und Sohn Louis in Zusammenarbeit mit Wolfgang Bühring (Stadtwerke Speyer), Thomas Neubeck (Autohaus Neubeck), Simone Würfel (Autohaus Cuntz) und Rainer Grimmer (Fahrrad Weindel) organisiert wird.

Breites Spektrum

„Es ist gelungen, unter Speyerer Autohändlern einen Verbund herzustellen, so dass ein breites Spektrum zum Thema Elektromobilität und alternative Antriebe aufgezeigt werden kann“, so Bödeker. Alles, was einen Stecker hat – so habe die Vorgabe für die Autohändler gelautet. Insgesamt werden acht Unternehmen – Cuntz, Neubeck, Bellemann, Tabbouch, Jäger und Keppel, St. Kempl, Schätzel und Renck-Weindel – ihre Fahrzeugmarken vorstellen.

Ergänzen werden die Messe Experten auf dem Sektor der nachhaltigen Energien, Ladeboxen sowie Haus und Wohnung. Die Stadtwerke werden als Energiedienstleister vor Ort mit einem großen Zelt auf dem Geschirrplätzel vertreten sein. Bei Merz Elektrotechnik sowie Schlör & Fass gibt es Wissenswertes zur Installation von Solartechniken, Wallboxen und Warmwasserhybriden.

Frühes E-Auto zu sehen

Für Bödeker passt auch der Zeitpunkt der Messe: Vor dem Hintergrund der aktuellen Preisentwicklungen auf dem Gassektor sei das Thema aktuell wie nie. Louis Bödeker ergänzt: „Beratung in Sachen Förderung ist ebenfalls ein Thema.“ Auf ein besonderes Schmankerl weist Bödeker noch hin: „Das Technik Museum wird ein frühes E-Auto aus dem Jahr 1930 ausstellen.“ Vom Altpörtel bis zum Domplatz soll sich die erste Speyerer Energiemesse erstrecken. „Diese“, untermauert Bödeker, „ist eine Veranstaltung mit Zukunft in und für Speyer.“

Die Energiemesse ist freitags und samstags, 11 bis 18 Uhr, und sonntags, 13 bis 18 Uhr, geöffnet. Die Einzelhändler öffnen in dieser Zeit zudem ihre Geschäfte beim ersten verkaufsoffenen Sonntag 2022.