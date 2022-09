Das Kleinkunst-Festival „Kulturbeutel“ meldet sich vom 1. bis 16. Oktober zurück im Alten Stadtsaal in Speyer. Die 27. Auflage kann aus Brandschutzgründen zwar nur im kleinen Saal im Erdgeschoss stattfinden, das Programm ist aber mit mehr als 30 Veranstaltungen ebenso umfangreich wie vor der Pandemie. Und noch internationaler.

Kulturbeutel-Leiter Matthias Folz hat gemeinsam mit der Stadt ein großes Spektrum aus Theater, Kabarett, Literatur, Musik und Kunst vorbereitet. „Geplant war für zwei Säle. Jetzt bleibt noch einer“, berichtet Folz von kurzfristig neuen Bedingungen nach einem Brand im Treppenraum des Kinder- und Jugendtheaters Mitte Juli und dessen anhaltenden Auswirkungen auf Veranstalter und Veranstaltungen. „Wir sind flexibel und können fast alle Kulturbeutel-Programme anbieten“, betont die Speyerer Kulturdezernentin Monika Kabs (CDU). Laut Folz heißt das: bis zu vier Veranstaltungen täglich. Vormittags Programm für Schüler und Kindergartenkinder, nachmittags für Familien, abends für Erwachsene inklusive einiger Konzerte zur Nacht. Rund 20 ehrenamtliche Helfer stehen nach Angaben des Leiters bereit. „Auch viele junge.“

Wladimir Kaminer steht drei Mal auf der Bühne

Gleich dreimal steht der Berliner Autor und Russendisko-Erfinder Wladimir Kaminer auf der Kulturbeutelbühne: In der Schulvorstellung am Donnerstag, 6. Oktober um 10 Uhr liest er aus seinem Buch „Coole Eltern leben länger“, „Wie sage ich es meiner Mutter“ erzählt er am Freitag, 7. Oktober 20 Uhr. Anschließend steht Kaminer hinter dem DJ-Pult seiner Russen-Disko, die inzwischen zur „Ukraine-Disko“ geworden ist. Ab 22.30 Uhr verspricht er „nur ukrainische Musik in ukrainischer Sprache“. Privat ist Kaminer Russe. Seine Großeltern stammen aus Odessa.

Frauen-Quartett aus Mannheim

„Les Brünettes 4“ eröffnen den diesjährigen Kulturbeutel am Samstag, 1. Oktober um 20 Uhr mit a-cappella-Gesang aus eigener oder der Feder solcher Berühmtheiten wie der Beatles. Vier Frauen erobern eine weitere Männer-Domäne! Es geht ihnen auch musikalisch um Liebe; ob zum eigenen Kind, zum Geliebten oder um die verlorene Liebe zu sich selbst. Um Geburtserfahrungen und hashtags, in drei Sprachen um eine offene Welt, Gerechtigkeit und um Musik mit vier grandiosen Frauenstimmen.

Am Sonntag, 2. Oktober, 11 und 15 Uhr spielt ein Ensemble der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz mit der Compagnie ManganoMassip Modest Mussorgskys „Bilder einer Ausstellung“, arrangiert für 12 Blasinstrumente und Kontrabass. Das Konzert für Zuhörer ab acht erzeugt Bilder in 3D zur Musik.

Der Abend des 4. Oktober gehört junger Literatur. Der Speyerer Autor Manuel Zerwas präsentiert dem Publikum um 20 Uhr sein jüngstes Buch „Der Bücherflüsterer“. Knisternde Erotik und echte Liebe sind angesagt, begleitet von „Balu Solo“ und seiner Gitarre.

Am Samstag, 8. Oktober 20 Uhr gibt es ein Wiedersehen mit „Di Grine Kuzine“ aus Berlin. Die Band um Frontfrau Alexandra Dimitroff bleibt ihren Wurzeln und dem Motto „Eastern Roots – Western Beats“ auch im Programm „Liebe übrig“ treu. Mit Bläsern, Tuba, Schlagzeug, Akkordeon und Gesang wird „Di Grine Kuzine“ einmal mehr die Speyerer Herzen erobern.

Am Sonntag, 9. Oktober gibt es Frühstück um 10 Uhr. Bei Kaffee, Brot und Marmelade stellt das Teatro del Drago aus Ravenna sein für 2023 geplantes Theaterprojekt „Ein Berg aus Glas“ vor. Nachmittags ab 15 Uhr, Montag, 10. und Dienstag, 11. Oktober um 10 Uhr, präsentieren die Theatermacher aus der Speyerer Partnerstadt die Figurentheater-Show „Ökomonster“. Die Protagonisten Sputnik und Laika erschaffen Leben aus Materie. Bei ihnen gelten die Gesetze der Physik nicht mehr. Dennoch gelingt ihnen zwischen Explosionen, Kurzschlüssen und Querelen der ganz große Roboter-Wurf.

Comedy und ein etwas anderer „Faust“

Der Comedian Roberto Capitoni feiert am Sonntag, 9. Oktober, 20 Uhr im Kulturbeutel sein 40-jähriges Bühnenjubiläum. Mit Stand-Up-Comedy in 4D und viel musikalischer Zeitgeschichte, Mode der 70-er, Musiktruhen und Mondlandung können Zuschauer die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts noch einmal, die Jüngeren einmal ganz anders erleben. Und erfahren, wie es Capitoni vom Punk zum Comedian geschafft hat.

Faust, wie er heute wäre, zeigt die Abschlussklasse der Mannheimer Theaterakademie am Dienstag, 11. Oktober, 20 Uhr und Mittwoch, 12. Oktober, 10 Uhr eindrucksvoll auf einer übersinnlichen Reise zu den Ur-Bedürfnissen und dem heutigen Blick auf den Sinn des Lebens.

Einen Poetry-Slam – Dichter-Wettstreit - bietet der Kulturbeutel in Zusammenarbeit mit dem Landauer Zentrum für Kultur- und Wissensdialog am Donnerstag, 13. Oktober um 20 Uhr an.

Das letzte Festival-Wochenende läutet die „Europäische Marionetten-Gala“ am Freitag, 14. Oktober um 19 Uhr ein. Die Kooperation zwischen dem Prager Marionettentheater Spejbl und Hurvínek, den Salzburger Marionetten und den singenden Marionettensolisten Bernd Lang und Markus Dorner aus Deutschland zeigt die Vielfalt der Marionettenkunst in der jeweils eigenen Tradition. Auf dem Programm stehen Ausschnitte aus Mozartopern, klassisches Marionettenballett, das Wiedersehen mit den „Drei Tenören“ und Dialoge zwischen den Vater-Sohn-Kultfiguren Spejbl und Hurvínek.

Info

Kulturbeutel vom 1. bis 16. Oktober im Alten Stadtsaal, Rathausinnenhof Speyer. Vorverkauf für alle öffentlichen Vorstellungen: Tourist-Information Speyer, Maximilianstraße 13, Telefon 06232 142392 sowie an allen Reservix-Vorverkaufsstellen und unter www.reservix.de

Vorstellungen für Kindergärten, Schulen, Gruppen oder andere Institutionen nur mit Voranmeldung. Informationen: Theaterbüro Telefon 06232 2890750 oder E-Mail info@theater-speyer.de.

Das vollständige Kulturbeutel-Programm steht im Netz unter www.speyer.de.