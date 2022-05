Die Energiemesse funktioniert. Das hat der Zuspruch schon am ersten von drei Tagen belegt.

Wer im attraktiven Ambiente der Maximilianstraße eine Verbrauchermesse veranstalten darf, hat fast schon gewonnen. Die Initiatoren mussten dicke Bretter bohren, bis das Okay der Stadt für die neue Veranstaltungsform da war, aber es scheint sich gelohnt zu haben. In jedem Gespräch wurde deutlich, dass das Interesse an E-Mobilität und nachhaltiger Energieversorgung derzeit riesig ist.

Ja, die Messe könnte keine Eintagsfliege bleiben. Das Potenzial ist noch groß. Autohäuser würden gerne mehr Modelle zeigen, und bei der Beteiligung anderer Branchen ist Luft nach oben. Die Stadt grübelt schon lange darüber, welche Veranstaltungen sie auf der Maximilianstraße zulassen will. Im Fall der Energiemesse ist es gut, dass die Einzelhändler-Initiative vorgeprescht ist.