Bei der Kurpfalzkaserne und auf der Klipfelsau sollte sich die Landesgartenschau 2027 in Speyer abspielen. Den Zuschlag für die Veranstaltung erhielt jedoch Neustadt. Gut ein Jahr nach dieser Entscheidung gibt es konkrete Vorschläge, was in der Domstadt vom Konzept dennoch umgesetzt werden soll.

Der Blick wird zunächst nur auf eine der beiden Flächen gerichtet, die Anker für die Gartenschau sein sollten: Die Kurpfalzkaserne ist raus, erklärte Kerstin Trojan, Abteilungsleiterin