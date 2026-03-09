Katrin Bunner ist stolz auf ihr Menü in der TV-Sendung „Das perfekte Dinner“. Es sei eines der Besten gewesen, die sie je gekocht habe. Dennoch hat es nicht zum Sieg gereicht.

Es war denkbar knapp. Katrin Bunner, einst als „Hobbyköchin des Jahres“ dekorierte Speyererin und zweimalige Siegerin bei der Vox-Sendung „Das perfekte Dinner“, hat den Sieg verpasst bei der besonderen Staffel, die in der vorigen Woche ausgestrahlt wurde. Eingeladen waren anlässlich des Jubiläums Kandidaten, die in 20 Jahren „Perfektes Dinner“ nachdrücklich in Erinnerung geblieben sind. Katrin Bunner, 62-jährige Papieringenieurin aus Speyer, war dabei und hat als Gastgeberin am Freitag unter den fünf Kandidaten mit 39 von 40 möglichen Punkten Platz zwei belegt. Davor lag nur Pilz-Influencer Moritz Schmid, der als Einziger den Maximalwert erreichte.

„Ich hätte nicht besser kochen können“, sagt Bunner im Rückblick. Ihr Menü unter dem Titel „Aller guten Dinge sind 3 – Meer / Weide / Garten“, zubereitet zusammen mit Starkoch Ali Güngörmüs, sei bestens gelungen. Lachs, Wagyu-Rindfleisch und ein süßer Schlussakkord mit Zwetschge, Pistazie und weißer Schokolade dominierten am Aufzeichnungstag in Speyer die drei Gänge. Es gab viel Lob für Bunner, aber ein Punkt fehlte am Ende in der Abrechnung. Ein weiterer Kandidat habe in seiner Bewertung Schmid bevorzugt, und somit habe es nicht gereicht, berichtet Bunner. „Ich kenne die Gründe und kann gut damit leben.“

Pilze auch zum Nachtisch

Vor allem gönne sie Schmid seinen Sieg, betont die Speyererin. „Sein Gewinnermenü hat mich schwer begeistert.“ Er habe Pilze in ganz unterschiedlichen Variationen serviert, lobt Bunner den 45-Jährigen aus Brandenburg: „Selbst zum Nachtisch. Da gab es eine süße Krause Glucke mit Maroneneis.“ Die beiden ambitionierten Köche haben sich gut verstanden und schon für einen gemeinsamen Termin in Speyer verabredet, erzählt Bunner: Im Sommer planten sie ein gemeinsames Event. „Wir werden den Pfälzerwald nach Pilzen durchforsten.“ Details würden noch festgelegt, es sei aber geplant, auch Gäste mitzunehmen.

Ihr dritter Auftritt beim „Perfekten Dinner“ werde ihr bestens in Erinnerung bleiben, auch wenn es erstmals nicht zum Sieg gereicht hat, so die Speyererin. Das Prinzip der Sendung: Fünf ambitionierte Hobbyköche treten eine Woche lang gegeneinander an. Jeden Abend zaubert ein anderer Kandidat ein Drei-Gänge-Menü, das von den jeweiligen Gästen bewertet wird. Nach fünf Sendungen wird der Sieger gekürt.

Gute Idee vorab

Bunner war am letzten Tag an der Reihe und hat nach eigenem Bekunden viele positive Rückmeldungen erhalten und viel Spaß gehabt. Die Zusammenarbeit mit Gastkoch Güngörmüs sei sehr harmonisch gewesen. Mit ihm habe sie heute noch Kontakt. Eine Idee Bunners, geäußert gleich in der ersten Sendung, hat zudem dafür gesorgt, dass sich alle Teilnehmer als Sieger fühlen dürfen – und soziale Initiativen noch dazu: Die für den Gewinner ausgelobten 10.000 Euro sollten geteilt werden. Alle fünf Teilnehmer stimmten zu, und alle gingen am Ende mit 2000 Euro zum Spenden nach Hause.

Bunners Geld fließt nach Speyer, und zwar an die von einer Elterninitiative getragene Kita Flohkiste. „Die brauchen immer was“, weiß Bunner, deren Enkelin in der Waldgruppe der Einrichtung betreut wird. Derzeit werde Geld unter anderem für die Anschaffung eines neuen Bauwagens gesammelt. Dieser solle eine der Anlaufstellen für die Betreuung der Kinder auf einer Fläche in der Nähe der Walderholung werden.