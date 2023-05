Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Im Speyerer Dom gibt es eine Anlaufstelle für Menschen, die Beistand suchen: Unauffällig in der Ecke im Südwesten der Kathedrale steht die Anliegenwand, an die sie Zettel mit Wünschen und Gebeten anheften können. Viele von ihnen werden dann zu Schwester Carola ins Institut St. Dominikus gebracht. Sie weiß, was damit zu tun ist.

Schwester Carola ist eine Kümmerin. Schon früh morgens ist sie auf den Beinen und geht durch das Exerzitienhaus im Speyerer Institut St. Dominikus, das nur einen Steinwurf vom Doppelgymnasium