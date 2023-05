Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Will man Ü50ern in der Pfalz ein Glänzen in die Augen treiben, dann drücke man ihnen ihre alte Schulfibel „Meine bunte Welt“ in die Hand. Bereits 2013 hat der Neustadter Agiro-Verlag eine kommentierte Ausgabe herausgebracht. Diese ist jetzt wieder lieferbar. In diesem Band werden Erinnerungen an die 1950er- und 1960er-Jahren wieder wach. Natürlich fehlen Hinweise auf pfälzische Besonderheiten nicht.

Neustadt. Wie viele Leser, diesen besonderen „Klassiker“ einst in seiner großen Zeit in den 50er und 60er Jahren in Händen hielten, ist schwer zu schätzen.