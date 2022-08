Darf das Ordnungsamt im absoluten Halteverbot parken, wenn es „Knöllchen“ verteilt? Aber ja, entgegnet die Stadt einem Kritiker.

Bert Schwarz ist Speyer-Besucher und hat sich vergangene Woche sehr gewundert, als er einen Einsatz städtischer Politessen am Flaggenmast beobachtete. Dort gab es nachmittags Strafzettel für Motorradfahrer, die ihre Gefährte beim Schiffermuseum abgestellt hatten, und für Autos ohne Parkschein auf dem Parkplatz nebenan. Die Kontrollen seien völlig in Ordnung, so Schwarz. Er versteht jedoch nicht, warum die Ordnungsbehörden-Leute ihr eigenes Auto im absoluten Halteverbot abstellten – direkt zwischen zwei entsprechenden Schildern, denen die Erläuterung angefügt ist, es handele sich um einen Container-Abstellplatz.

Schwarz verweist auf die Straßenverkehrsordnung, Stadt-Sprecherin Lisa Eschenbach tut es ebenfalls. Für die Behörde sei die Politessen-Praxis in Ordnung: Fahrzeuge der Polizei, mit denen die kommunalen Hilfspolizisten gleichgestellt seien, müssten laut Paragraf 35 einige Regeln nicht beachten. Wortlaut: „soweit dies zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben dringend geboten ist“. Das sei es, betont Eschenbach: „Es wäre ja kontraproduktiv, wenn die Überwachungskräfte im Ernstfall erst aufwendig auf Parkplatzsuche gehen und ihr Fahrzeug dann weiter entfernt abstellen würden, um anschließend zu Fuß zum Ort des Geschehens zurückzulaufen.“

Die Dienstfahrzeuge sollten andere nicht behindern oder gefährden, betont Eschenbach noch. Na dann – es sollte aber wirklich dringend sein und nur ein Ausnahmefall bleiben.