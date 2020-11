Heute ist der Martinstag – normalerweise ist das der Anlass für einen großen und viele kleine Laternenzüge in Speyer. In diesem Jahr bleibt es wegen der Corona-Auflagen bei einigen kleinen Umzügen unter strengen Hygienevorkehrungen. Dazu kommen besondere Aktionen anlässlich des Lichterfests.

Die Kirchen rufen dazu auf, Martinslaternen in die Fenster zu stellen. Das ermöglicht deshalb das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus seinen kleinen Patienten auf der Kinderstation 2A. Die Station bot am Dienstag den Kindern und ihren Eltern an, im Patientenzimmer eine Laterne zu basteln, die sie mit einem LED-Licht am Martinsabend leuchten lassen können. Viele waren mit Begeisterung dabei, wie Enya, vier Jahre, aus Neulußheim, die derzeit im Krankenhaus bleiben muss. „Sie hat sich beim Basteln für Sterne und Herzen als Verzierung für die Laterne entschieden. Die Mama durfte helfen, aber der Entwurf stammt von der kleinen Künstlerin“, berichtet das Krankenhaus.

Eine Runde ums Feuer

Einfallsreich waren auch die Kindergärten, in denen das Laternenbasteln, das Lieder einstudieren und der Umzug in jedem Jahr besondere Programmpunkte sind. Die meisten haben versucht, den Kindern diese Freude zu lassen, wenn auch ein großes Fest mit den Eltern nicht möglich ist. Beispiel Kita „Wola“ in der Wormser Landstraße: Dort geht es am heutigen Martinstag gruppenweise mit Laternen eine Runde ums Feuer. Nach dem Händewaschen wird eine Waffel verspeist. Erzieherinnen aus Krippe, Kindergarten sowie Hort haben den Ablauf genau geplant, die Küchenkräfte Kinderpunsch, Waffelteig und Hefegänse bestellt, wie Kita-Leiterin Sabrina Wöhlert berichtet. Wenn die Nachbarn gut hinhören, können sie am Mittwochabend „Rabimmel, Rabammel, Rabumm“-Gesänge vernehmen, sagt sie.