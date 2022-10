Ein plötzlicher Energie-Ausfall in Kliniken ist nicht wahrscheinlich. Steigende Betriebskosten könnten sie dennoch ins Wanken bringen.

Dass Krankenhäuser in der Energiekrise tatsächlich einen Ausfall der Versorgung erleben und in den Notfall-Modus schalten müssen, scheint derzeit nur schwer vorstellbar. Realer ist wohl die finanzielle Bedrohung der Existenz angesichts gestiegener und weiter steigender Kosten – ein langsamer Blackout. Es ist im Interesse der Politik, solch kritische Infrastruktur nicht über die Klinge springen zu lassen. Schon allein deshalb ist ziemlich sicher, dass Kliniken auf die ein oder andere Art und Weise Hilfe erhalten werden. Die Details dazu sind der Öffentlichkeit derzeit kaum bekannt. In den kommenden Wochen könnte mehr dazu nach außen gelangen, wie beispielsweise die Gaspreisbremse aussehen soll.