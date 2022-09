Am 12. September werden zum fünften Mal Stolpersteine in Speyer verlegt. Sie sollen Andenken an 20 Bürger aus sechs Familien sein, die von den Nationalsozialisten verfolgt wurden. Sie lebten einst in den Häusern, vor die die Steine kommen. Die Idee zu dem dezentralen Mahnmal hatte Künstler Gunter Demnig, die Biografien der Opfer hat die Speyerer Stolperstein-Initiative recherchiert. Die RHEINPFALZ gibt ihre Ergebnisse zur Familie Adler wieder.

Maximilian Adler, geboren am 20. Januar 1884 in Speyer, wächst mit sieben Geschwistern in der Wormser Straße 23 auf. Er übernimmt die Textilwarenhandlung seines Vaters Eduard und seiner Mutter Dina, geborene Hauser. Vier seiner Geschwister wandern in die USA aus. Nach seiner Heirat mit Selma Mayer am 5. Mai 1922 betreibt Max das Geschäft 18 Jahre lang, führt es durch alle politischen und wirtschaftlichen Krisen.

Am 12. November 1938 wird er nach dem Brand der Synagoge mit allen männlichen erwachsenen Speyerer Juden ins Konzentrationslager Dachau verschleppt, kann erst am 16. Dezember zurückkehren. Sein Haus wird noch im Jahr 1938 an die Saarpfälzische Vermögensverwertungsgesellschaft veräußert, von der es die Kreishandwerkerschaft erwirbt.

Leidensweg nach Auschwitz

Am 22. Oktober 1940 wird das Ehepaar Adler samt Sohn Eduard (16) und etwa 50 weiteren Speyerer Juden in das südfranzösische Lager Gurs deportiert. Bei dieser sogenannten Wagner-Bürckel-Aktion verschleppt man über 6500 Juden aus Baden, der Pfalz und dem Saarland. Ihr Leidensweg führt das Ehepaar über das Lager Drancy bei Paris am 14. August 1942 ins Vernichtungslager Auschwitz.

Eduard hat im Lager Les Milles das Glück, im August 1942 vom Kinderhilfswerk OSE (OEuvre de Sécours aux Enfants) gerettet zu werden. Mit falschen französischen Papieren und mit rudimentären Sprachkenntnissen schlägt er sich als Holzfäller durch. Bei einer Razzia der Wehrmacht im November 1943 festgenommen, gibt er sich als flämischer Belgier aus, um sein schlechtes Französisch zu kaschieren, und man transportiert ihn nach Paris in die Caserne Clignancourt, wo seine belgische Tarnung jedoch auffliegt. Da gründlichere Nachforschungen dort zur Aufdeckung seiner wahren Identität, auch als Jude, geführt hätten, somit zu Verhaftung oder Deportation, gerät er in der Clignancourt zu etwa 60 Franzosen, die sich angeblich freiwillig zur Waffen-SS gemeldet hatten.

Militärische Ausbildung

Die militärische Ausbildung erfolgt bis September 1944 im Ausbildungslager Sennheim, Elsass. Eine genauere Aufschlüsselung des Zeitraums zwischen der Festnahme im November 1943 und dem September 1944 war nicht zu ermitteln, trotz der im Landesarchiv Speyer vorhandenen Unterlagen und der zum Wiedergutmachungsamt Saarburg gelieferten Akten. Obwohl letztere zahlreiche ältere Originaldokumente enthalten, die wichtige Aufschlüsse gaben, werden trotz aller Bemühungen nicht sämtliche Details geklärt werden können.

Über Prag, wo Eduard Adler zwei Monate lang in einer Schreibstube Dienst tut, wird er nach Küstrin versetzt, 80 Kilometer östlich von Berlin. Nach kurzer Zeit dort am 2. Januar 1945 verwundet (heftige Kämpfe um den Küstriner Brückenkopf fanden erst ab Ende Januar statt), kommt er in das Lazarett in Aue, Erzgebirge, wo er am 6. Mai 1945 kurz in amerikanische Kriegsgefangenschaft gerät. Am 6. November 1945 ist er zurück in Speyer, lebt als Mieter im Elternhaus.

Enttäuscht über Bürokratie

Enttäuschend für ihn ist das bürokratische Verhalten der Stadtverwaltung bei seinem Bemühen, elterliche Möbel zurückzuerhalten. Am 15. Oktober 1946 heiratet er die protestantische Irma Wetzel. Tochter Brigitte wird am 12. März 1947 geboren. Eduard versucht die Textilwarenhandlung weiterzuführen, der geschäftliche Erfolg bleibt jedoch aus. Schließlich verkauft er das erst Mitte 1949 nach Restitutionsprozess an ihn zurückerstattete Anwesen im Dezember 1949 an Liesel Bauer und wandert Ende 1951 mit seiner Familie zu Verwandten nach Montgomery, Alabama, aus. Seit Mitte 1952 arbeitet er in Baltimore als Bäcker. 1987 stirbt Eduard Adler an einem Gehirntumor.

Die Tatsache, dass er nach eigenen Angaben zur Waffen-SS gezwungen wurde, sorgte innerhalb der Speyerer Stolperstein-Initiative für lebhafte Diskussionen, ob Eduard Adler wegen dieser Zugehörigkeit einen Stolperstein bekommen kann. Vor einem jüdischen Ehrengericht 1947 sagt er unter Eid aus, unter Zwang in die SS eingetreten zu sein, die Gemeinde schließt ihn dennoch aus. Eine ausgewogene Beurteilung dieses wechselvollen Schicksals ist schwierig. Gunter Demnig schlug vor, für Eduard einen unbeschrifteten Stein zu verlegen, neben den Stolpersteinen für seine in Auschwitz ermordeten Eltern.