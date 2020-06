Der Speyerer Altbischof Anton Schlembach ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Das teilte das Bistum Speyer am Montagabend mit. Schlembach hatte die Diözese als 95. Bischof von 1983 bis 2007 geleitet – und dabei so manch prominenten Gast im Speyerer Dom empfangen. Sein Leben in Bildern.

Oktober 1983: Anton Schlembach (rechts) wird von Erzbischof Friedrich Wetter zum Bischof geweiht. Foto: Runck 1987 besuchte Papst Johannes Paul II. Speyer auf Einladung von Bischof Anton Schlembach. Foto: Archiv 4. Mai 1987: Bischof Anton Schlembach mit Papst Johannes Paul II. und der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl in Speyer. Foto: Archiv 1987: Papst-Besuch in Speyer: Bischof Anton Schlembach mit Papst Johannes Paul II. und Bundeskanzler Helmut Kohl. Foto: KUNZ Altbundeskanzler Helmut Kohl und die britische Premierministerin Margret Thatcher am 30. April1989 nach dem Besuch des Speyerer Doms – rechts: Anton Schlembach. Foto: Runck Margaret Thatcher, Helmut Kohl und Bischof Anton Schlembach in Speyer. Foto: Runck 1994: Besuch des russischen Präsidenten Boris Jelzin in Speyer, hier Eintrag ins Goldene Buch im Dom, v.l. Bischof Anton Schlembach, Helmut Kohl, Boris Jelzin. Foto: Runck Der Speyerer Bischof Anton Schlembach 1995. Archivfoto: Runck Januar 1999: Anton Schlembach mit Weihbischof Otto Georgens. Foto: Lenz 1999: Die Mitglieder des Kuratoriums des Dombauvereins in Speyer (von links) Weihbischof und Domprobst, Otto Georgens, der Premierminister des Großherzogtums Luxemburg , Jean-Claude Juncker, Bundeskanzler Helmut Kohl und der Bischof von Speyer, Anton Schlembach. Foto: Archiv März 1999: Das japanische Prinzenpaar – Prinz Hitachi und Gattin – besucht den Speyerer Dom. Links: Bischof Anton Schlembach, rechts Oberbürgermeister Werner Schineller. Foto: Lenz Juli 1999: Bischof Anton Schlembach bei der Unterzeichnung der Gründungsurkunde zur - Europäische Stiftung Kaiserdom zu Speyer mit dem damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl. Foto: Kunz Juli 1999: Die Bischöfe von Speyer und Chartres: Anton Schlembach und Nicolas Aubertin. Foto: Lenz Die Bischöfe von Speyer und Chartres: Anton Schlembach und Nicolas Aubertin beim gemeinsamen Gottesdienst. Foto: Lenz August 1999: Anton Schlembach bei der totalen Sonnenfinsternis auf dem Domplatz in Speyer. Foto: Lenz Mai 2000: Anton Schlembach mit Otto von Habsburg im Speyerer Dom. Foto: Lenz Anton Schlembach im Februar 2002 kurz vor seinem 70. Geburtstag. Foto: Lenz Bischof Anton Schlembach 2002 bei seiner Audienz bei Papst Johannes Paul II. (rechts). Foto: Archiv Bischof Anton Schlembach 2004. Foto: Lenz Februar 2007: Anton Schlembach bei seiner letzten Predigt als Bischof. Foto: Lenz 2008: Der frühere Bischof Anton Schlembach (links) zu Besuch in Speyers russischer Partnerstadt Kursk - rechts neben ihm geht Metropolit Juvenali (der frühere Kursker Erzbischof). Foto: Archiv 2017: Bischof Anton Schlembach, früherer Bischof von Speyer, nimmt am Pontifikalrequiem für den verstorbenen Altkanzler Helmut Kohl im Dom zu Speyer teil. Foto: dpa 2020 starb Altbischof Anton Schlembach im Alter von 88 Jahren. Foto: Bistum Speyer Foto 1 von 24

