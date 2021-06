Das Kinder- und Jugendtheaters Speyer spielt in einer Familienvorstellung am Sonntag, 13. Juni, 15 Uhr, im Alten Stadtsaal erstmals seit Monaten wieder vor Publikum. Bei „Fabelhafte Welt“ geht es um Fabeln von Jean de La Fontaine mit Musik vom Hof des Sonnenkönigs für Kleine und Große ab sieben Jahren. Norbert Gramm (Blockflöte), Andrea C. Baur (Laute) und Matthias Folz (Erzähler) treten auf.

Wer kennt sie nicht, die Fabel vom Raben und dem Fuchs, der hinterhältig dem Vogel schmeichelt und sich so den Käse verdient? Oder die Fabel von der Grille und der Ameise, die bis heute jedes französische Schulkind auswendig kann? In den berühmtesten Tierfabeln aller Zeiten, die vor über 350 Jahren aufgeschrieben wurden, geht es genauso zu wie am Hofe des Sonnenkönigs Ludwig XIV: Die Großen fressen die Kleinen, Hinterlist besiegt die Dummen und die allzu aufgeblasenen Frösche platzen. „Le dire, sans dire“ nennt Jean de la Fontaine das literarische Versteckspiel: Sagen, ohne es zu sagen.

Musik spielt im Leben Ludwigs XIV ebenfalls eine herausragende Rolle.

Karten sind nur mit Reservierung erhältlich. Weitere Informationen unter www.theater-speyer.eu, Telefon 06232 2890750 oder unter reservierung@theater-speyer.de.

Infos zu den aktuell geltenden Corona-Regelungen gibt es unter https://www.theater-speyer.eu/corona-info.