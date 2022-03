Die Flut im Ahrtal hat gezeigt, wie verletzlich Regionen auch hierzulande sein können. Caroline Golly, Projektmanagerin bei der Klimaschutzagentur Mannheim, referiert darüber in der kommenden Woche bei der Volkshochschule Speyer. Im Gespräch mit Oliver Seibel erklärt sie, was auf die Menschen zukommen kann und wie Abhilfe möglich ist.

Frau Golly, was waren Ihre ersten Gedanken, als Sie die Dimensionen des Ahr-Hochwassers realisiert hatten?

Das war natürlich eine Dimension, die keiner so erwartet hatte. Viele Menschen brauchen dramatische Ereignisse, um aufzuwachen. Alle, die beim Thema Klimaschutz aktiv sind, wissen, dass sehr viel Dramatisches auf der ganzen Welt passiert.

Sie denken dabei an schmelzende Gletscher, Dürren in Afrika oder Hurrikans in der Karibik. Solche Katastrophen waren immer weit entfernt. Auf welche extremen Ereignisse müssen wir uns vor der eigenen Haustür einstellen?

Es wird definitiv vermehrt um spontane Extremwetterereignisse gehen. Also Sturm oder extremer Niederschlag. Oft ist das sehr lokal. Mannheim ist das beste Beispiel. In einem Stadtteil sind ganze Bäume herausgerissen, woanders ist gar nichts. Solche Dinge passieren sehr plötzlich. Noch gefährlicher können stabile Wetterlagen mit großer Hitze sein. Das kann Folgen für die Gesundheit haben. Vor allem für Ältere und für Kinder, denen es schwerfällt, selbstständig genug zu trinken. Was viele Leute nicht bedenken: Ein heißer Sommer hat auch Konsequenzen für die Ökonomie, zum Beispiel die Landwirtschaft, die dann von Ausfällen betroffen ist.

Da mag sich nun so mancher fragen: Was soll ich als Einzelner tun?

Es ist ein wichtiges Ziel des Kurses, die Verantwortlichkeit jedes Einzelnen herauszustellen. Es ist ein Dreiklang aus Politik, die die Rahmenbedingungen schaffen muss, aus Wirtschaft, die die richtigen Produkte herstellen muss, und jedes Einzelnen, der etwas verändern kann. Vieles macht man ja für sich. Zum Beispiel senkt man Energiekosten, weil man sparen möchte. Außerdem hat alles, was man tut, Einfluss auf andere. Ein Beispiel: Wenn ich versuche, einmal die Woche vegan zu essen, macht vielleicht die ganze Familie mit.

Also ist ein grundsätzlicher Ansatz, weniger Fleisch zu essen.

Ja, das ist ein Teil. Die Felder sind Energie, also weg von fossilen Brennstoffen, Mobilität, weniger Auto, Ernährung, Konsumverhalten und Müll.

Wenn ich mir unsicher bin, wer kann mich denn im Alltag unterstützen?

Ein Ziel des Kurses ist es, lokale Initiativen aus der eigenen Stadt kennenzulernen. Jeder hat einen anderen Bereich, wo er etwas verändern will. So gibt es Foodsharing-Initiativen, wo es darum geht, Lebensmittel zu retten. Oder ich kann mir einen Energieberater über die Verbraucherzentrale ins Haus holen. In dem Kurs wird es eine Mini-Challenge geben: Was mache ich schon, was wäre ich bereit zu testen? Das können kleine Dinge sein, wie einmal Hafermilch auszuprobieren. Und wer am großen Rad drehen will, kann sich zum Thema erneuerbare Energien informieren.

Meine Wahrnehmung ist, dass die Reichen der Umwelt mehr schaden als die Armen. Die Superreichen fliegen ja mal ganz gerne mit Ihren Privatjets zu einer Konferenz. Wären Leute wie Bill Gates vielleicht ganz gute Kandidaten für Ihren Kurs?

Das wäre natürlich traumhaft, so einen Teilnehmer zu haben. Aber im Ernst: Es ist so, dass der ökologische Fußabdruck stark vom Einkommen abhängt. Je mehr ich mir leisten kann, desto mehr schädige ich die Umwelt. Die 100 größten Unternehmen der Welt sind für 70 Prozent des Kohlendioxid-Ausstoßes verantwortlich. Doch solche Robin-Hood-Diskussionen bringen uns nicht weiter. Für die Transformation, die bevorsteht, braucht es jeden. Immer mehr Wachstum wird nicht zu immer mehr Wohlstand führen. Jeder kann sich fragen, ob er wirklich das 15. T-Shirt im Schrank braucht.

Viele Leute sind mittlerweile genervt von Vorschriften, wie sie sich zu verhalten haben. Wie versuchen Sie, in Ihrem Bekanntenkreis zu überzeugen?

Diesem Thema muss man sich mit dem Herzen widmen. Man darf es nicht wie eine Religion sehen. Es kann sehr unterschiedlich sein, wann es bei jemandem Klick macht.

Wann hat es bei Ihnen Klick gemacht?

Der Film „The day after tomorrow“ von 2004 hat etwas in mir ausgelöst. Obwohl es ein Hollywood-Film ist, widmet er sich mit dem Versiegen des Golfstroms einem wichtigen Thema. Und die Nuklearkatastrophe von Fukushima hat mich sehr beeinflusst.

Wie erreicht man Menschen, die nicht offen für diese Themen sind?

20 Prozent wird man nicht erreichen können. Aber die braucht es auch nicht für eine Revolution. Wir haben ja gerade mehrere Krisen parallel. Ich bin mir sicher: Die Corona-Pandemie oder jetzt der Krieg in der Ukraine, wo viel über die Abhängigkeit von russischen Rohstoffen gesprochen wird, werden den Klimathemen einen großen Schub verleihen.

Die Geografin Caroline Golly (35) ist Projektmanagerin bei der Klimaschutzagentur Mannheim. Diese bietet die Volkshochschulkursreihe „Klimafit – Klimawandel vor der Haustür! Was kann ich tun?“ an. An sechs Kursabenden will Golly auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse unter anderem vermitteln, was die Ursachen und Folgen des Klimawandels auf globaler und regionaler Ebene sind und wie man sich für Klimaschutz einsetzen kann. In Speyer beginnt die Reihe an der Volkshochschule am Montag, 21. März, 18 Uhr (Villa Ecarius). Letzter Termin: 2. Juni. Anmeldung: www.vhs-speyer.de. In Mannheim schult Golly parallel in Kursen in der Abendakademie, die vom 28. beziehungsweise 29. März bis Ende Mai stattfinden, Anmeldung: www.abendakademie-mannheim.de. Es sind jeweils noch Plätze frei.