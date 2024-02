Hildegard und Siegfried Ettel haben im Ruhestand ein wichtiges Ehrenamt übernommen. Im Interview mit Narin Ugrasaner in der Rubrik „Die stillen Helden“ erklären sie, was sie dafür motiviert.

Frau Ettel und Herr Ettel, welche Aufgaben übernehmen Sie in Ihrem Ehrenamt bei den Frühen Hilfen?

Wir betreuen kleine Kinder ab der Geburt bis zu drei Jahren für etwa ein Jahr in Speyer. Hierfür sind wir in der Regel zwei Stunden pro Woche im Einsatz. Die Termine werden zwischen den Eltern und uns abgesprochen. In aller Regel besuchen wir die Familien in ihren Wohnungen. Unsere Aufgabe ist nur die Kinderbetreuung. Bei Bedarf kümmern wir uns gelegentlich auch um ältere Kinder im jeweiligen Haushalt, damit die Mutter Zeit für das kleinste Kind hat.

Was ist das Schwierigste daran?

Den Bedürfnissen und Erwartungen der Familien gerecht zu werden, ist nicht immer einfach. Gründe dafür sind unterschiedliche Kulturen und Schwierigkeiten mit der sprachlichen Verständigung sowie emotionale Probleme innerhalb der Familie.

Was war ein besonderes Erlebnis?

In einer Familie wurden wir immer zum Essen eingeladen, obwohl wir immer wieder gesagt haben, dass wir nicht zum Essen, sondern zur Kinderbetreuung kommen. Die Ehefrau hat sich aber nicht von ihrem Vorhaben abbringen lassen und gesagt, dass das zu ihrer Gastfreundschaft gehört.

Warum machen Sie es gerne?

Wir wollen gern andere Menschen kennenlernen und ihnen helfen. Wir wollen ihnen das Gefühl geben, dass sie nicht allein sind, auch wenn es nur eine geringe Hilfe ist. Bei Bedarf geben wir ihnen Hinweise, wo sie sich weitergehende Hilfe holen können.

Wissen die Menschen Ihren Einsatz zu schätzen?

Bisher haben wir nur positive Rückmeldungen erhalten. Alle von uns betreuten Familien sind uns gegenüber sehr dankbar für unseren Einsatz.

Was macht Ihre Aufgaben besonders?

Wir freuen uns an der Entwicklung der Kinder, die meist sehr schnell sehr vertraulich mit uns umgehen. Auch zu den Eltern entsteht meist schnell ein gutes Vertrauensverhältnis.

Welchen Tipp haben Sie für Anfänger in Ihrem Ehrenamt?

Es ist gut, offen auf die Menschen zuzugehen und erst einmal zuzuhören, welche Wünsche und Vorstellungen sie vom Einsatz der helfenden Person haben. Danach muss offen darüber gesprochen werden, was im Rahmen des Einsatzes geleistet werden kann und was nicht. Es ist schließlich ein Ehrenamt, und niemand kann zu etwas gezwungen werden, was für die betreffende Person nicht zumutbar ist. Wenn es irgendwelche Fragen oder Probleme gibt, dann kann man sich an das Einsatzbüro wenden.

Zur Person

Hildegard Ettel ist 70 Jahre alt und war beruflich ab 1985 bei einer Sozialstation in Baden-Württemberg als Pflegehelferin und zeitweise als Hilfskraft im Büro tätig. Seit 2014 war sie beim Vorgänger-Projekt, nach dessen Einstellung bei den Frühen Hilfen ehrenamtlich tätig. Siegfried Ettel ist 69 Jahre, Chemiker und war vor seiner Rente bis April 2022 als Compliance-Manager in der chemischen Industrie tätig. Er engagiert sich seit Frühjahr 2023 gemeinsam mit seiner Ehefrau bei den Frühen Hilfen. Zu den gemeinsamen Interessen des Speyerer Ehepaares gehören Besuche von Konzerten und Vorträgen, Reisen sowie Treffen mit anderen Menschen.