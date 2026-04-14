Speyers schönster Hochzeitsmoment ist gefunden. Die Leserinnen und Leser haben sich in der RHEINPFALZ-Abstimmung für einen „Kuss nach elf Jahren“ entschieden.

Diese RHEINPFALZ-Aktion war ganz nach dem Geschmack von Viola und Udo Brestrich. Als die Lokalredaktion einen Aufruf startete, um in ihrer Serie „Heiraten in Speyer“ den schönsten Hochzeitsmoment zu suchen, griff die Braut in die Tasten und berichtete voller Begeisterung von ihrer Trauung am 6. Juni 2024 im Historischen Rathaus Speyer: „Vom Kuss-Emoji bis zum Ja-Wort; unsere Geschichte hat ein paar Umwege genommen und genau deshalb ein Happy End verdient.“

Am Montagabend erreicht die Redaktion beide Brestrichs im Auto, um sie über ihren Erfolg bei der Leserabstimmung zu informieren. Ihre Geschichte hat unter sieben schönen Hochzeitsmomenten mit einem guten Dutzend Vorsprung die meisten Stimmen erhalten – und die Freude ist erwartungsgemäß groß. Jubel ist von beiden Sitzen im Wagen zu vernehmen. Udo Brestrich dankt den Teilnehmern für das Votum, und seine Gattin gesteht: „Ich bin überrascht.“ Sie wusste zwar als in der Region bekannte Dirigentin, dass Unterstützung von ihren Chormitgliedern kommen würde („Sie waren von der Aktion total begeistert“). Dass das Paar damit an der Spitze liegen würde, hätte sie aber nicht erwartet: „Die Konkurrenz ist ja auch sehr gut vernetzt.“

Liebe im zweiten Anlauf

Sie ist aber auch zu schön, die Geschichte der Brestrichs. Sie teilten ihre Erinnerung an einen „Kuss, der elf Jahre auf sich warten ließ“. Elf Jahre nach dem ersten Treffen hätten sie sich richtig verliebt: „In diesem Moment wussten wir beide: Dieses Mal ist es für immer.“ Besonders gerührt habe sie bei der feierlichen Hochzeit die Rolle ihrer Kinder aus früheren Beziehungen („Meine Töchter waren meine Trauzeuginnen, Udos Söhne seine Trauzeugen“) und die Musik. Viola Brestrichs Chor „CHORiander“ aus Mußbach hatte das Paar mit einem eigens umgedichteten Lied überrascht.

Die Brestrichs wohnen in Speyer, wo sie sich nun auf einen schönen Abend im „Sux“ freuen können: Für das Gewinnerpaar hat die RHEINPFALZ einen 100-Euro-Gutschein des Lokals in der Korngasse ausgelobt. Ein weiterer 100-Euro-Gutschein wurde unter allen Teilnehmern an der Abstimmung verlost. Er geht an Roswitha Hirt (Speyer), bei der sich die Redaktion wegen der Übergabe melden wird. Auf diesem Weg schon einmal: Herzlichen Glückwunsch!