Das Brezelfest war über das Wochenende gut besucht. Das war auch mit Arbeit für die Ordnungshüter verbunden, deren Einsatzbilanz aber bis Sonntag „recht ruhig“ lautete. In der Nacht auf Samstag gab es ab 0.15 Uhr mehrere Einsätze. Die Beamten nennen zwei Körperverletzungen, eine Bedrohung und einen Ausruf eines jungen Mannes, den sie als „Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen“ werten. Eine der Körperverletzungen wird als gefährlicher Fall eingestuft, weil vor den Boxautos drei Personen auf eine andere losgegangen seien und eine Glasflasche im Spiel gewesen sei.

Am Samstagabend wurden laut Bericht Strafanzeigen hinsichtlich dreier Körperverletzungen, zweier Diebstähle und eines versuchten Einbruchsdiebstahls in einen Pizzastand aufgenommen. Für den Fall am Pizzastand und möglicherweise auch einen Taschen- und Handydiebstahl könnten den Ermittlern zufolge ein 26-jähriger und ein 32-jähriger Mann aus Speyer in Frage kommen. „Ermittlungen dauern noch an“, so die Beamten. Darüber hinaus hätten sie zwei Streitigkeiten geschlichtet, einer hilflosen Person geholfen und eine Ordnungswidrigkeit wegen Urinierens in der Öffentlichkeit erfasst. Vermittlungsarbeit sei auch beim Streit eines Paares auf dem Nachhausefest vom Fest gefragt gewesen, der als Körperverletzung gewertet werde.