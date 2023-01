„Weitestgehend ruhig“ verlief laut Polizei die Neujahrsnacht in Speyer. Einiges an Arbeit hatten die Beamten ebenso wie die Feuerwehr dennoch.

Die Polizei berichtet von Streitigkeiten in der Josef-Schmitt-Straße, die sie gegen 0.45 Uhr schlichten musste. Dabei sei aufgefallen, dass ein 16-Jähriger einen Joint in ein angrenzendes Gebüsch geworfen habe. Auch zu mehreren Ruhestörungen mussten die Beamten einem Sprecher zufolge ausrücken: „Wir wurden wegen zu lauter Musik gerufen oder weil um 3 oder 4 Uhr noch Feuerwerkskörper gezündet wurden.“ Das sei unter anderem im Fliederweg und in der Petronia-Steiner-Straße der Fall gewesen.

Die Feuerwehr musste laut Sprecher Thomas Tremmel einen kleinen Flächenbrand in der Windthorststraße löschen. Dort war gegen 1.30 Uhr ein Grünstreifen in Brand geraten. Der Anrufer habe mit Wasser schon einen Großteil der Arbeit erledigt, die Feuerwehr mit circa 50 Liter Wasser die letzten Glutnester erstickt. Auch an anderen nächtlichen Einsatzstellen waren laut Tremmel Bürger schon hilfreich. Dort konnte es die Wehr bei Nachkontrollen mit einer Wärmebildkamera belassen: um 0.05 Uhr in der Ludwig-Uhland-Straße wegen einer brennenden Hecke, in der Franz-Schöberl-Straße um 0.30 Uhr, wo ein Gebüsch betroffen war, sowie um 2.45 Uhr im Nußbaumweg. Tremmel: „Unter einem Carport brannte ein Plastikeimer mit Feuerwerksresten, der bereits bei Ankunft der Feuerwehr gelöscht war.“

Als Fehlalarm stellte sich zum Glück die Meldung aus der Viehtriftstraße heraus, wo wegen Rauchentwicklung von einem Flachdach ein Gebäudebrand befürchtet worden war. 22 Feuerwehrleute mit sechs Fahrzeugen sowie Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort, stellten jedoch fest: „Kein Feuer, der Rauch war vermutlich von einem Feuerwerkskörper.“