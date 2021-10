Der Adenauerpark, der am Mittwochabend wegen dem anrollenden Sturmtief „Ignatz“ geschlossen worden war, ist seit Freitagmorgen, 11 Uhr, wieder für Besucher geöffnet. Das teilte Stadt-Sprecherin Lisa Eschenbach mit. Mitarbeitende der Abteilung Stadtgrün hatten das Areal demnach am Freitagmorgen auf Sturmschäden überprüft. „Es waren keine weiteren Schäden zu verzeichnen“, so Eschenbach. Bei der Stadt waren bereits am Donnerstagnachmittag erste Meldungen über Sturmschäden eingegangen, unter anderem von einem Starkastabbruch an einem Zürgelbaum in der Beethovenstraße, die an den Adenauerpark angrenzt. Auch auf dem Gelände des FC 09 Speyer hatte „Ignatz“ gewütet und einen Baufangzaun beschädigt. Darüber hinaus hat es laut Stadt einige Bäume in den Speyerer Straßen getroffen: Im Eselsdamm etwa ist die Krone aus einer rotblühenden Kastanie gebrochen, eine andere hat einen Kronenbruch davongetragen. Auf dem Spielplatz in der nahe gelegenen Christian-Eberle-Straße haben zwei gebrochene Stämmlinge leichte Schäden an zwei geparkten Autos verursacht. Sturmschäden hat es darüber hinaus auch in der Klipfelsau, am Doppelgymnasium, im Domgarten, in der Burg-, Iggelheimer- und Friedrich-Ebert-Straße gegeben. Auch in Petschengasse, Woogbachtal, Friedhof, Auestraße, der Kita Cite de France und Walderholung waren einzelne Bäume betroffen. Die Mitarbeitenden der Stadtgärtnerei werden laut Eschenbach auch noch in der kommenden Woche damit beschäftigt sein, heruntergewehtes Laub und kleine Äste zu entfernen.