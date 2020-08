Fragen & Antworten: Die Corona-Fallzahlen in der Stadt steigen zwar wieder an, in den beiden Speyerer Krankenhäusern ist davon bisher jedoch nicht viel zu spüren. Doch sind die Häuser vorbereitet, wenn sich das wieder ändert?

Wie sind die Fallzahlen?

Weder im St.-Vincentius- noch im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus werden – Stand Donnerstag – Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung behandelt. Das teilen beide Häuser auf Anfrage mit. Auch Reiserückkehrer hätten bisher keine Auswirkungen auf die Fallzahlen in den Kliniken gehabt. „In den letzten 14 Tagen haben wir von der ,Reiserückkehrer-Welle’ in unserem Haus nichts bemerkt“, sagt Verwaltungsdirektor Bernhard Fischer für das „Vinzenz“. Derzeit seien in Deutschland vor allem jüngere Menschen, die nicht zu den Risikogruppen zählten, von einer Covid-19-Infektion betroffen, informiert er. „Es gibt erfreulicherweise nur sehr wenige schwere Verläufe, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Ob das so bleibt, wenn sich das Virus von diesen Infizierten aus weiter in der Bevölkerung verbreiten sollte, bleibt abzuwarten“, so der Verwaltungsdirektor, der an die Einhaltung der Hygieneregeln appelliert.

Wie sind die Kliniken vorbereitet?

Für den Fall, dass wieder vermehrt Corona-Patienten eingeliefert werden, sehen sich beide Krankenhäuser gut gerüstet. Susanne Liebold, Sprecherin des „Diak“, verweist auf ein Sicherheitskonzept, das das Haus zu Beginn der Pandemie entwickelt habe. Strukturelle, personelle und bauliche Strukturen seien geschaffen worden, „um reguläre Patienten und Patienten mit Covid-19 parallel sicher versorgen zu können“, so Liebold. „Diese Bedingungen können wir ohne weitere Maßnahmen innerhalb weniger Stunden wiederherstellen.“ Wie berichtet, hat das Krankenhaus unter anderem einen abgetrennten Covid-Bereich auf der Intensivstation eingerichtet. Auch im St.-Vincentius-Krankenhaus würden weiterhin für den Fall der Fälle zusätzliche Betten sowohl auf Normal- als auch auf Intensivstation vorgehalten, sagt Fischer. Zudem habe das Haus weitere Beatmungsgeräte insbesondere für das Weaning-Zentrum – dort werden Patienten von der Langzeitbeatmung entwöhnt – angeschafft.

Was müssen Besucher beachten?

In beiden Krankenhäusern sind Besuche weiterhin nur eingeschränkt erlaubt. Im „Vinzenz“ darf jeder Patient pro Tag nur einen registrierten Besucher für maximal eine Stunde in der Zeit von 13 bis 19 Uhr empfangen. Im „Diak“ können Patienten eine nahestehende Person als Besucher benennen, die dann ein Identifikationsband und eine nicht übertragbare Visitenkarte erhält. Besuche sind für höchstens eine Stunde zwischen 14 und 19 Uhr möglich. „Ausnahmen gelten für Väter rund um die Geburt, Eltern von Kindern in stationärer Behandlung sowie Angehörige von Schwerstkranken“, sagt Liebold.

Wer wird getestet?

Vor geplanten Operationen ist ein Corona-Test bei Patienten obligatorisch, teilen beide Krankenhäuser mit. Das „Diak“ nennt bei der Test-Pflicht noch Schwangere, das St.-Vincentius-Krankenhaus Patienten, die in das Schlaflabor kommen. Betroffene Patienten müssen zwei Tage vorher in die Zentrale Notaufnahme des Hauses zum Test, sagt Fischer. „Da dieser Test wegen der langen Inkubationszeit nur wenig aussagefähig ist, empfehlen wir vorher sicherheitshalber eine häusliche Isolation für sieben bis zehn Tage“, so der Verwaltungsdirektor.

Was passiert bei Verdachtsfällen?

Patienten, bei denen ein Verdacht auf eine Corona-Infektion besteht, werden im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus laut Liebold bei der Aufnahme getestet und isoliert versorgt, bis ein negatives Ergebnis vorliegt. Auch im St.-Vincentius-Krankenhaus würden Patienten bei Corona-Verdacht auf einer Covid-19-Station isoliert und „unter Berücksichtigung der Hygienestandards“ wie ein Patient mit bestätigter Infektion behandelt, sagt Fischer.

Was ist mit infiziertem Personal?

Um die „internen Sicherheitsmaßnahmen“ zu testen, habe das „Diak“ vor Kurzem mit dem Gesundheitsamt einen Corona-Fall unter den Mitarbeitern simuliert, so Liebold – „erfolgreich“, betont sie. „Im Fokus standen unsere Konzepte zur Nachverfolgung von Kontaktpersonen, die Personalplanung sowie die Patientenversorgung.“ Im Fall der Fälle würde das Haus Betroffene in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt „zu geeigneten Maßnahmen wie häuslicher Quarantäne und mehrfachen Testungen“ verpflichten. Auch im „Vinzenz“ würden Mitarbeiter bei Corona-Verdacht getestet und müssten zuhause bleiben, bis ein negatives Ergebnis vorliegt – ein Verfahren, das das Haus laut Fischer beibehalten will: „Mit dieser Strategie sind wir in den letzten Wochen gut gefahren.“