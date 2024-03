Noch kein Abschluss der Ermittlungen ist im Fall einer mutmaßlichen Vergewaltigung bei einer Fasnachtsfeier in Speyer am 10. Februar absehbar. Wie Hubert Ströber, Leitender Oberstaatsanwalt, auf Anfrage mitteilt, hängt das vom weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen ab.

Für die mutmaßliche Tat zum Nachteil einer 15-Jährigen bei einer Party am 10. Februar im Jugendkeller der katholischen Kirche St. Joseph gebe es nach wie vor vier männliche Beschuldigte im Alter von 15 bis 19 Jahren, so Ströber. Ein Untersuchungshaftbefehl sei nicht erlassen worden. Das Ergebnis der medizinischen Untersuchung des Opfers liege mittlerweile vor, werde aber aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes und der Ermittlungstaktik nicht mitgeteilt. In den laufenden Ermittlungen geht es laut Ströber nun unter anderem darum, „das Verhalten jedes Beschuldigten individuell zu bewerten“.