Fragen & Antworten: Der Speyerer Bahnhof soll schöner und barrierefreier werden. Über das Was, Wie und Wann verhandeln Stadt und Bahn schon lange. Am Dienstag haben sie dazu eine Absichtserklärung unterzeichnet. Sie sagen darin, was sie gemeinsam leisten können. Alle Probleme an dem Verkehrsknotenpunkt können sie jedoch nicht lösen.

Wo investiert die Deutsche Bahn in den Komfort ihrer Kunden?

Der für sie am schwierigsten zu planende und laut Bahnhofsmanager Ulrich Demmer auch teuerste Teil ist der neue