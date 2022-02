Der neue Speyerer Jugendstadtrat setzt auf Kontinuität und Erfahrung. In ihrer konstituierenden Sitzung am Mittwoch im Stadtratssitzungssaal haben die Mitglieder drei Räte in den Vorstand gewählt, die dem Gremium bereits seit 2018 angehören.

„Die Speyerer Jugendlichen sollen sich trotz Pandemie in ihrer Stadt wohlfühlen.“ Dieses Ziel habe er sich für das erste Jahr seiner zweijährigen Amtszeit gesetzt, sagte Alexander Martirosyan (18) unmittelbar nach seiner Wahl zum Vorsitzenden des Jugendstadtrats auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Dazu gehöre beispielsweise die Unterstützung der Mülltrennung an Schulen.

Der gewählte Vorstand des siebten Jugendstadtrats sei ein eingespieltes Team, betonte Martirosyan. „Wir sind alte Hasen.“ Froh sei er über die Vielfalt des Jugendstadtrats, betonte er. Martirosyan besucht das an den Berufsbildenden Schulen angesiedelte Wirtschaftsgymnasium. Seine Stellvertreter - Lenya Misselwitz (17) und Bastian Bubbel (18) – sind Schüler am Edith-Stein-Gymnasium und Gymnasium am Kaiserdom. 13 der in geheimer Wahl abgegebenen 23 Stimmen konnte Martirosyan für sich gewinnen. Der aktuelle Jugendstadtrat hat 26 Mitglieder. Geschäftsführerin ist Sabina Hecht von der städtischen Jugendförderung.

Jugend soll verstanden werden

Sie halte Frauenarbeit auch in diesem Gremium für sehr wichtig, sagte Misselwitz. Hauptaufgabe sei indes, die Jugend zu verstehen und den politischen Bildungsauftrag zu erfüllen. Bubbel kündigte an, beispielsweise das bereits von früheren Jugendstadträten eingeführte Freiluftkino so schnell wie möglich wieder aufleben zu lassen und Veranstaltungen gegen Rassismus und Sexismus zu organisieren. Mit ihm soll der Jugendstadtrat die Öffentlichkeitsarbeit verstärken.

„Nichts ist in Stein gemeißelt“, bekannte sich Martirosyan zu für ihn notwendiger Flexibilität. Bis zur Wahl leitete Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) die konstituierende Sitzung. Mit dabei waren Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU), Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann (Grüne), Stadträte der demokratischen Parteien sowie ehemalige Jugendstadträte.

„Bleiben Sie motiviert“, rief Seiler den Mitgliedern im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren zu. Verantwortung zu übernehmen, sei nicht selbstverständlich, betonte Kabs. Mit dem ehrenamtlichen Engagement der jungen Speyerer schreibe der Jugendstadtrat fortlaufend an seiner Erfolgsgeschichte.